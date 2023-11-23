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С помощью three.js (либо аналогов) сделать 3D модель стеклянной
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо:
1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла.
2. Можно добавить какой-нибудь цвет.
3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку.
Предпочтение библиотеке three.js, но можно и с помощью любой другой, главное в вебе. Можно проделать с одной из любой моделек в архиве.
Примеры на three js: https://threejs.org/examples/#webgl_animation_keyframes
код на гихабе: https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/examples/webgl_animation_keyframes.html
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