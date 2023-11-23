С помощью three.js (либо аналогов) сделать 3D модель стеклянной

Сайты «под ключ»Открыт1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо:
1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла.
2. Можно добавить какой-нибудь цвет.
3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку.

Предпочтение библиотеке three.js, но можно и с помощью любой другой, главное в вебе. Можно проделать с одной из любой моделек в архиве.

Примеры на three js: https://threejs.org/examples/#webgl_animation_keyframes
код на гихабе: https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/examples/webgl_animation_keyframes.html

22 дня назад
Станислав
Казахстан
10 месяцев в сервисе
Был
19 дней назад
1 отзыв
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Тамерлан
32 года
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
22 дня назад