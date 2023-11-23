С помощью three.js (либо аналогов) сделать 3D модель стеклянной

Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо:

1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла.

2. Можно добавить какой-нибудь цвет.

3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку.



Предпочтение библиотеке three.js, но можно и с помощью любой другой, главное в вебе. Можно проделать с одной из любой моделек в архиве.



Примеры на three js: https://threejs.org/examples/#webgl_animation_keyframes

код на гихабе: https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/examples/webgl_animation_keyframes.html