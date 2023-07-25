Богдан Чернорот alphaprimeuaalphaprimeua
Буду рад помочь Вам с такими задачами:
Моделирование для e-commerce (Amazon, Etsy, Ebay)
Моделирование одежды (CLO, Marvelous designer).
Визуализация (рендер) готовых моделей.
Моделирование и визуализация упаковки.
Создание мокапов с товаром/упаковкой.
Конвертация 3д файлов (glb/gltf, fbx, stl и тд)
Постобработка визуализаций и моделей (дизайн баннеров, обработка в Photoshop и тд).
Работаю в: Maya, Blender, Zbrush, Substance Painter, Marvelous Designer/CLO, KeyShot, Photoshop, Ilustrator, Premier pro.
С радостью выполню Ваш заказ, обращайтесь!
Портфолио:
Одежда - https://www.artstation.com/chbogdan
Товары - https://www.artstation.com/chbua
Связь со мной:
Телеграм - t.me/ChBogdan
Whatsapp / Viber / Email - https://taplink.cc/ch_boogdan
или пишите в личные сообщения на сайте
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