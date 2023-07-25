alphaprimeua

Богдан Чернорот alphaprimeua

 
27 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
20 часов назад
Делаю 3д модели и визуализации для e-commerce

Буду рад помочь Вам с такими задачами:

  • Моделирование для e-commerce (Amazon, Etsy, Ebay)

  • Моделирование одежды (CLO, Marvelous designer).

  • Визуализация (рендер) готовых моделей.

  • Моделирование и визуализация упаковки.

  • Создание мокапов с товаром/упаковкой.

  • Конвертация 3д файлов (glb/gltf, fbx, stl и тд)

  • Постобработка визуализаций и моделей (дизайн баннеров, обработка в Photoshop и тд).

Работаю в: Maya, Blender, Zbrush, Substance Painter, Marvelous Designer/CLO, KeyShot, Photoshop, Ilustrator, Premier pro.

С радостью выполню Ваш заказ, обращайтесь!

Портфолио:

Одежда - https://www.artstation.com/chbogdan

Товары - https://www.artstation.com/chbua

Связь со мной:

или пишите в личные сообщения на сайте

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$110
средняя цена заказа
80%
заявок принято заказчиками
6
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
#1
3D-графика
Лучший 3D-художник ноября
Портфолио
Отзывы заказчиков
Doll34
27 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$110
10 баллов
месяц назад
Рендер сцены в KeyShot
Очень оперативное выполнение работы. Доволен на 200 процентов.
Работали уже несколько раз. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Zari15
35 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
$130
10 баллов
2 месяца назад
Новый дизайн к футболке
В очередной раз все супер! Спасибо!
Все отлично. Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
gov12
33 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
3 месяца назад
Модели для сайта
Работаем второй раз. Работа выполнена в срок и на высоком уровне.
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
gov12
33 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$110
10 баллов
4 месяца назад
3д модели для дизайна сайта (3д иконки)
Профессионально выполненная задача. Всегда был на связи и быстро справился с заданием.
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Zari15
35 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
$130
10 баллов
5 месяцев назад
3д модели футболок с нашими дизайнами
Все очень оперативно, быстро, четко и главное - профессионально! Обязательно еще обратимся к сотрудничеству с вами!)))
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
3D-графика
28 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#1
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#206
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#389