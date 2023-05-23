Нужно создать объекты с учетом уже готового фирменного стиля Необходимо предоставить два изображения в формате JPG ( вид сверху и перспектива), а также рабочий файл в формате 3D MAX Пример ...
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- 3ds Max3D-графика7 заявокЗакрытмесяц назад
Потрібна людина яка по відео розповість базові речі по 3d max та навчить робити базові речі. Оплата погодинно. Яка ціна за годину?3ds MaxЗакрыт2 месяца назад
- $27
Требуется разработать 2 модели, указанных по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxAIEjpxfVz2EoH8TG0Kp7SPJPTgtHcv3VJu9cWcmxQ/edit#gid=1044419117 Требования к моделям Дизайн Интерьера 3D: 1. Единица - 1 метр (для масштаба). 2. Центр модели - 0. ...3ds MaxЗакрыт5 месяцев назад
- $2500
Требуется разработать 2 модели, указанных по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxAIEjpxfVz2EoH8TG0Kp7SPJPTgtHcv3VJu9cWcmxQ/edit#gid=1044419117 Требования к моделям Дизайн Интерьера 3D: 1. Единица - 1 метр (для масштаба). 2. Центр модели - 0. ...3ds MaxИнтерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $5
Сделать 3D модель раковины Blender or 3dMax3ds Max3D-модель3D-графика22 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Autodesk 3ds max создать модель дома У нас есть модель дома на бумаге, нужно сделать в указаном софте. Пожалуйста указывайте цену за 1 час работы т.к не ясно в какой детализации нам нужен результат.3ds MaxЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день. Нужно сделать дизайн шкафа в 3ds max3ds Max3D-графика6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо выполнить 3d модель модульного двухэтажного здания, как на картинке (в 3ds max, sketchup, autocad и тд). Детали и размеры уточню при личной переписке. Сроки: 2 дня Прошу при отклике приложить примеры подобных работ, если имеются.Закрыт7 месяцев назад
3D рендер готовой сцены (3d max. corona)Готовую сцену (3D max, Corona, 30 млн. полигонов) подредактировать и сделать 3-5 рендеров (1920х1080) Фрагмент интерьера Сцена на 98% готова только настроить свет и камеры и скопировать пару объектов ...3ds MaxЗакрыт7 месяцев назад
Готовую сцену (3D max, 30 млн. полигонов) подредактировать и сделать 3-5 рендеров (1920х1080) Фрагмент интерьера Сцена на 95% готова ТОЛЬКО настроить свет и камеры и скопировать пару объектов Требования: - мощный комп (от 64 Гб ОЗУ) - опыт от 3 лет Укажите ...3ds Max3D-графиканет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Выполнить визуализацию в 3d max по этой картинке Визуализация в 3dmsx 4 ракурса fhd (перед, сбоку, сзади, изометрия). Фон салатовый или белый Видео (изометрия, вращение по оси) 15 секунд3ds MaxЗакрыт7 месяцев назад
-Выполнить визуализацию в 3d max по этой картинке3ds MaxЗакрыт8 месяцев назад
Готовую сцену (3D max, кажется 40 млн. полигонов) подредактировать и сделать 3-5 рендеров (1920х1080) Фрагмент интерьера Требования: - мощный комп - опыт от 3 лет Укажите в ответе: - цену - примеры работ (по интерьеру) - мощность компа Бюджет не большой, но и работы ...3ds MaxЗакрытнет даты
- $150
треба зробити базові модельки згідно завдання.3ds Max3D-графика4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо в 3d max сделать модель тренажера . Реальные размеры тренажера. 70см×27см х 203ds MaxЗакрыт7 месяцев назад
- $100
Есть: -исходник в 3Ds MAX квартиры 40 кв.м. с полами-стенами везде, и сделанной ванной. -Ремонт делается по принципу бюджетности. Один из скриннов прикрепил. -Есть много фотографий проекта с houzz, который нравится, и ...3ds MaxИнтерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт7 месяцев назад
Сделать 3Д макет в программе 3Ds Max. Концепция данного парка "Звезда Победы"3ds MaxЛандшафтный дизайн3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно сделать интерьер кухни в 3Dmax. Все детали обсудим по факту.3ds MaxИнтерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Домашние задания по 3d Max (модель краба, мост, и тд.) Шаблоны я предоставлю. Времени в обрез.3ds MaxКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужен 3х минутный ролик с простой анимацией в 3d max с использованием имеющейся модельки . Тема - хоккей . Никаких супер монтажа и анимации не требуется! Пример видео и модельку отдельно скину До четверга3ds Max3D-графика1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад