3D дизайнер, монтажёр, создание промо роликов, reels, youtube

$999
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок39 просмотров

В поиске человека который может сделать адекватный проморолик для PLAY TO EARN платформы.
Подобной Hamster Kombat: TpaSwap: и т д
Есть детально спланированное ТЗ в котором описаны детали.
Видеоряд до 35 секунд.
Стоимость обсуждается индивидуально

3D-моделирование3ds MaxReelsСоздание рекламных роликовСоздание рилсов
2 месяца назад
guest_1697799704702
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