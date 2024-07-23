vlad_is_llove

Владислав vlad_is_llove

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
29 отзывов
1 новый
УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА / Вы будете довольны нашим сотрудничеством!

Здравствуйте уважаемые заказчики!

Я занимаюсь созданием контента уже более 5 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу! Обладаю всеми необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для реализации самых невероятных идей!

Багаж знаний:

- Компьтерная академия "ШАГ" | STEP IT Academy (Специальность: Компьютерна графика и дизайн, разработка программного обеспечения)

- Компьтерная академия "Ньютек" (Специальность: Компьютерный дизайн и Web-программирование)

- Компьтерная академия "Lemon School" - курс "MOTION DESIGN"

- Курсы CISCO

- Курсы AFTER EFFECTS FROM "FREELSTEP", Motion Design

Мои навыки:

• монтаж видео

• цветокоррекция
• сведение аудио и видео дорожек
• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д
• работа с хромакеем и мокапами
• выравнивание/чистка/стабилизация звука
• доступ к огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, звуков, стоков (Что немаловажно, могу выдать вам лицензию на использование того или иного контента)
• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой
• стильные переходы
• трекинг движения
• замедление/ускорение видео
• работа с ТЗ

• озвучивание

• создание превью/обложек
• создание и анимирование telegram эмоджи

  • Adobe After Effects

  • Sony Vegas

  • Adobe Premiere Pro

  • Cinema 4D

  • Blender

  • Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Audacity и другие программы для обработки звука

Преимущества работы со мной:

•Быстрые сроки выполнения;

•Оплата только после сдачи работы ;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.

Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]

telegram: @vladisllav_llove

Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.

Оплату принимаю одним из удобных способов(возможны исключения):

  • Карта Приватбанк

  • Bitcoin(и другие криптовалюты)

  • Binance

  • Monobank

  • ByBit

  • PayPal

  • Payoneer

  • Telegram Wallet

#1Анимация логотипов
#1Анимация объектов
#1Монтаж видеороликов
#1Моушн-дизайн
#1Нарезка видео
#1Создание рекламных роликов
#1Adobe After Effects
#2Добавление музыки
#2Добавление субтитров
#2Редактирование видео
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#39
рейтинг фрилансера
Монтаж видеороликов
#1
4 заказа
Нарезка видео
#1
2
Создание рекламных роликов
#1
2
Добавление музыки
#2
2
Редактирование видео
#2
2
#1
Анимация
#1
Музыка и Звуки
#1
Видеомонтаж
ТОП-5
Озвучивание
ТОП-5
Аудиомонтаж
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Лучший видеомонтажер марта
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Отзывы заказчиков+1 новый

guest_1742759638294
месяц в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
месяц назад
Videoinstallation eines Videos auf YouTube
новый отзыв
Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликовМоушн-дизайнНарезка видео
Die Arbeiten wurden umgehend und streng nach den technischen Anforderungen durchgeführt.Schneller als erwartet ausgeführt, bin mit der Arbeit zufrieden und ich rate Ihnen zur weiteren Zusammenarbeit
Alles ist auf höchstem Niveau, vielen Dank für Ihr Vertrauen
Ответный отзыв
Cadauto3D
Геворг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$45
10 баллов
3 месяца назад
Интро с возникающей надписью Cadauto3D
Adobe After EffectsАнимация логотиповСоздание анимаций
Впечатлён уровнем ответственности Владислава! Дизайнер приступил к работе над анимацией раньше, чем я ожидал, учёл все мои пожелания и доработал бета-версию до финального варианта. Он внимательно отнесся к каждому исходному и даже промежуточному пожеланию, точно ощущая, что нужно на каждом этапе. Его работа превзошла ожидания, и я считаю, что она заслуживает большей оплаты, чем был изначальный бюджет. Позже отправлю ему чаевые в знак благодарности и обязательно порекомендую как отличного моушн-дизайнера своим знакомым. Вот что у нас получилось в итоге:https://drive.google.com/file/d/14IxfIJzNxJnZvrS14djbjNV4Ziqb5Ozf/view
Четкая постановка задачи и понимание желаемого результата, вежливое общение, своевременная оплата и моментальная обратная связь. Безумно приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за ваш прекрасный отзыв и интересный проект!
Ответный отзыв
fallensamael
Иван 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
5 месяцев назад
Создание анимированных Emoji для телеграм
Владислав выполнил поставленную задачу очень качественно. Договорились на определенный срок и получили результат намного раньше. Правки были минимальные, все супер. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, оперативная обратная связь. Интересный проект и только положительные эмоции! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$60
10 баллов
9 месяцев назад
Анимировать элементы дизайна сайта
Adobe PhotoshopАнимация объектов
Лучший спец по анимации с кем приходилось работать ! Терпелив , вежлив и профессионален ! Будем работать дальше !
Всегда на связи, быстрая оплата, интересный проект! Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Alexsx
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
9 месяцев назад
Можнтаж 15 роликов для сторис в инстаграм
Монтаж видеороликов
Задача выполнена в срок и в соответствующем качестве. Рекомендую.
Четкое ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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