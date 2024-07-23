Здравствуйте уважаемые заказчики!
Я занимаюсь созданием контента уже более 5 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу! Обладаю всеми необходимыми навыками, оборудованием и программным обеспечением для реализации самых невероятных идей!
Багаж знаний:
- Компьтерная академия "ШАГ" | STEP IT Academy (Специальность: Компьютерна графика и дизайн, разработка программного обеспечения)
- Компьтерная академия "Ньютек" (Специальность: Компьютерный дизайн и Web-программирование)
- Компьтерная академия "Lemon School" - курс "MOTION DESIGN"
- Курсы CISCO
- Курсы AFTER EFFECTS FROM "FREELSTEP", Motion Design
Мои навыки:
• монтаж видео
• цветокоррекция
• сведение аудио и видео дорожек
• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д
• работа с хромакеем и мокапами
• выравнивание/чистка/стабилизация звука
• доступ к огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, звуков, стоков (Что немаловажно, могу выдать вам лицензию на использование того или иного контента)
• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой
• стильные переходы
• трекинг движения
• замедление/ускорение видео
• работа с ТЗ
• озвучивание
• создание превью/обложек
• создание и анимирование telegram эмоджи
Adobe After Effects
Sony Vegas
Adobe Premiere Pro
Cinema 4D
Blender
Photoshop
Adobe Illustrator
Audacity и другие программы для обработки звука
Преимущества работы со мной:
•Быстрые сроки выполнения;
•Оплата только после сдачи работы ;
•24/7 онлайна с моей стороны;
•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);
•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;
Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.
Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.
Как со мной связаться?
e-mail: [email protected]
telegram: @vladisllav_llove
Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.
Оплату принимаю одним из удобных способов(возможны исключения):
Карта Приватбанк
Bitcoin(и другие криптовалюты)
Binance
Monobank
ByBit
PayPal
Payoneer
Telegram Wallet
Портфолио
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