Необходимо озвучить небольшой текст на 3-4 минуты. Кандидатам сброшу кусочек текста, который нужно озвучить, чтобы понять подходите вы или нет. Если всё будет ок, возможно сотрудничество в дальнейшем на постоянной основе. В заявке указывайте свой телеграм.