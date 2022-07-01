Озвучка

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт38 заявок906 просмотров

Необходимо озвучить небольшой текст на 3-4 минуты. Кандидатам сброшу кусочек текста, который нужно озвучить, чтобы понять подходите вы или нет. Если всё будет ок, возможно сотрудничество в дальнейшем на постоянной основе. В заявке указывайте свой телеграм. 

3 года назад
vlad_is_llove
Владислав 
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