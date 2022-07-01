Необходимо озвучить короткий текст женским голосом с сексуальными оттенками. Идеально, если голос будет молодым и не профессиональным, а просто естественным. Подходят любые исполнители, способные передать нужное настроение.
Озвучка
Необходимо озвучить небольшой текст на 3-4 минуты. Кандидатам сброшу кусочек текста, который нужно озвучить, чтобы понять подходите вы или нет. Если всё будет ок, возможно сотрудничество в дальнейшем на постоянной основе. В заявке указывайте свой телеграм.
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