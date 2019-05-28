Krokozyabl

Григорий Колесниченко Krokozyabl

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Диктор

Портфолио:

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https://www.weblancer.net/users/Krokozyabl/

https://freelance.ua/user/grigopposite/portfolio/

Опыт работы диктором более 5 лет. В наличии профессиональный студийный микрофон Rode и дикторская кабинка.

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ТОП-50
Озвучивание

Портфолио

Отзывы заказчиков

lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Озвучить ролик - Мужской низкий голос
Хороший исполнитель, сделал, как я просил.
Замечательный заказчик. Никаких проблем с оплатой.
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
#39