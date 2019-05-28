Диктор
Портфолио:
https://freelancehunt.com/freelancer/Krokozyabl.html#portfolio
https://www.weblancer.net/users/Krokozyabl/
https://freelance.ua/user/grigopposite/portfolio/
Опыт работы диктором более 5 лет. В наличии профессиональный студийный микрофон Rode и дикторская кабинка.
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ТОП-50— Озвучивание
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель, сделал, как я просил.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Никаких проблем с оплатой.
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
#39