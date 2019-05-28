Сайт на wp. Необходимо создать квиз (Опросник) из нескольких шагов. После ответа на последний вопрос, нужно сделать форму контактов. Дизайн со своей стороны подготовлю.
- Аналитика продаж
- Работа над юзабилити
- Контекстная реклама (Директ, adwords, бегун), сбор частотности через key-collector, таргетинг, подбор стратегии в зависимости от товарной группы, управление ставками.
- SEO оптимизация
- Составление отчетов ROI и KPI.
- Анализ работы магазина через я.метрику и google analytics. Подбор рекомендаций
- Работа с контентом
- Написание СЕО текстов
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. После отправки заявки через форма. Заявки не приходят. Надо помочь настроить.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Для медицинского сайта необходимо сделать рерайт описаний врачей. Желательно иметь опыт написания текстов в медицине. Оплата за каждую карточку. Средний объем карточки - 500 симв.Рерайтинг22 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно сделать видео инструкцию о том, как выбрать врача на сайте агрегаторе.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! 1. Есть интернет магазин на wp необходимо скопировать его на другой хостинг. 2. Подвязать к домену. 3. Спарсить товар с сайта на open cart (Доступы к админке имеются) 4. Загрузить товары на магазин на wp.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Интернет-магазин на wp. Задача: Создать дополнительные категории для seo, через систему тегов. Т.е. есть каталог: Манекенов, в этом каталоге мы должны вывести новые страницы по тегам: Красные манекены, Пластиковые манекены итд. Товар должен фильтроваться только в рамках ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! необходимо написать тексты для сайта металлопрокату. Нужен копирайтер, который разбирается в теме. И уже писал подобные тексты.Копирайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Сайт на wp, нужно настроить обновление цен в интернет магазине через exell по названию товара. Артикулы частично не совпадают, поэтому только через полные названия. Возможно, как вариант вывести поле цена в общий каталог товатов, что ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, нужно внести мелкие правки на насколько сайтов на wp. У кого прямые руки и есть возможность помочь пишите.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Есть сайт на Joomla, нужно настроить вывод метатегов на страницах. Задача для человека, который разбирается в Joomla, сейчас title совпадает с заголовком, что не правильно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Добрый день! У нас сайт на wp, загрузили товар через эксель. Позиции около 1000. Необходимо разнести товар по категориям, сможете помочь?Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, для рекламного ролика нужен мужской низкий голос, клиенты у нас в основном женщины. Нужно сказать 1 предложение буквально, но сказать так, чтобы никто не остался равнодушным.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо помочь в создании прерора рекламы в youtube Услуга: химчистка мягкой мебели. Сценарий и контент я дам.Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
Для написания текстов в раздел блог, нужен копирайтер с медицинским образованием, очень желательно, что бы был терапевт с Российским дипломом. В задачах написание около 50 текстов. Если вы подходите под требования, напишите мне, я скину ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо помочь в создании презентации powerpoint для вебинара женских тренингов. 8-10 слайдов. Нужен человек с опытом работы. Присылайте порядок цен в личку.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно помочь настроить амо срм, 1. Воронку 2. Интеграцию с телефонией 3. Интеграцию с чатрой итдСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Обновить интернет-магазин на опенкарт и сделать yml для яндекс маркета с возможностью выбора товара.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть много разрозненных прайс листов в экселе, нужно создать единые, т.е. скопировать информацию, настроить сортировки, разместить лого и контакты. Я не совсем понимаю, как это может выглядеть, поэтому хотелось, чтобы у исполнителя уже был опыт ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! На сайте пропали поля с тестами. Сайт на wp. Необходимо вернутьИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Магазин на wp, корзина очень громоздкая и не всегда работает. Необходимо упростить её и сделать, как на этом сайте в одно окно. http://technocult.ru/cart/ Присылайте стоимость и сроки работ.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад