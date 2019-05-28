lobarev

Александр Лобарёв lobarev

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Аналитика интернет-магазинов

- Аналитика продаж

- Работа над юзабилити

- Контекстная реклама (Директ, adwords, бегун), сбор частотности через key-collector, таргетинг, подбор стратегии в зависимости от товарной группы, управление ставками.

- SEO оптимизация

- Составление отчетов ROI и KPI.

- Анализ работы магазина через я.метрику и google analytics. Подбор рекомендаций

- Работа с контентом

- Написание СЕО текстов

Google AdsSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Внести мелкие правки на сайты на WP
хороший заказчик,есть желание поработать еще
Хороший, порядочный исполнитель, доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
4 года назад
Настроить SEO-модуль на Joomla
Понравилось работать с Александром, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата/предоплата сразу. Рекомендую!
Пытались решить вопрос несколько дней, не смогли, Артем решил за час. Рекомендую.
Ответный отзыв
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Разнести товары по категориям
Благодарю Александра за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение. Буду рада помочь в дальнейшем!
Хороший исполнитель, все четко. Если у вас, есть задачи, которые надо обязательно решить, но они каждый день переносятся на завтра. Поставьте эти задачи перед Марией, они будет решены в срок. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Krokozyabl
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучить ролик - Мужской низкий голос
Замечательный заказчик. Никаких проблем с оплатой.
Хороший исполнитель, сделал, как я просил.
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ilya-andreev
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Внедрить доработки по сайтам на wp
Отличный заказчик, постановка задачи на высшем уровне, оплата в срок, никаких проблем! Надеюсь на дальнейшее длительное сотрудничество, и рекомендую!
Исполнитель вдумчивый и ответственный. Советую.
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