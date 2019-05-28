Добрый день! Есть много разрозненных прайс листов в экселе, нужно создать единые, т.е. скопировать информацию, настроить сортировки, разместить лого и контакты. Я не совсем понимаю, как это может выглядеть, поэтому хотелось, чтобы у исполнителя уже был опыт ...