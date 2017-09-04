3 года профессионального опыта в верстке адаптивно-резиновых сайтов HTML, CSS (LESS, SASS), JS, jQuery, AJAX, интеграция верстки (Wordpress, Opencart)

Профессиональные навыки

HTML / CSS - кроссбраузерность и адаптивность под любые запрошенные версии браузеров и устройств, использую SASS, напамять помню Bootstrap и кастомную сборку на базе Gulp, что позволяет мне выполнять большой объем работы в сжатые сроки

Javascript / jQuery / AJAX - "съел собаку" с разработкой скриптов: обратной связи, корзины с калькулятором и системой оплаты, кастомный параллакс, сложные анимации SVG изображений и т.д. Уверенно как на нативном, чистом JS так и с использованием jQuery. В данный момент изучаю Angular.js

Wordpress / Opencart / PHP / SQL - интеграция (натяжка) готовых сверстанных макетов в указанные CMS, создание кастомных тем, никаких костылей, только использование внутреннего API и проверенных плагинов, создане кастомных плагинов

Обо мне

3 года профессионального опыта работы в веб-студии в качестве веб-разработчика (верстка + интеграция "натяжка"). За это время успешно завершил более 60ти проектов и получил должность ведущего разработчика и менеджера проектов (общение с клиентами, техническое ведение проектов, расчет и контроль сроков выполнения). Все описанные выше навыки готов подтвердить работодатель

Сотрудничество

Так-как только зарегистрировался в системе готов выполнить работу по выгодному для Вас тарифу. Берусь только за проекты в качестве и скорости выполнения которых твердо уверен.

Согласовываем и утверждаем ТЗ и сроки -> я работаю -> Вы получаете качественный продукт - я получаю оплату

Открыт для Ваших предложений!

live:ilya.andreev.it

[email protected]

+380933479806 (Viber, Telegram)