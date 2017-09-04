ilya-andreev

Илья Андреев ilya-andreev

 
29 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3 года профессионального опыта в верстке адаптивно-резиновых сайтов HTML, CSS (LESS, SASS), JS, jQuery, AJAX, интеграция верстки (Wordpress, Opencart)

Профессиональные навыки

HTML / CSS - кроссбраузерность и адаптивность под любые запрошенные версии браузеров и устройств, использую SASS, напамять помню Bootstrap и кастомную сборку на базе Gulp, что позволяет мне выполнять большой объем работы в сжатые сроки

Javascript / jQuery / AJAX - "съел собаку" с разработкой скриптов: обратной связи, корзины с калькулятором и системой оплаты, кастомный параллакс, сложные анимации SVG изображений и т.д. Уверенно как на нативном, чистом JS так и с использованием jQuery. В данный момент изучаю Angular.js

Wordpress / Opencart / PHP / SQL - интеграция (натяжка) готовых сверстанных макетов в указанные CMS, создание кастомных тем, никаких костылей, только использование внутреннего API и проверенных плагинов, создане кастомных плагинов

Обо мне

3 года профессионального опыта работы в веб-студии в качестве веб-разработчика (верстка + интеграция "натяжка"). За это время успешно завершил более 60ти проектов и получил должность ведущего разработчика и менеджера проектов (общение с клиентами, техническое ведение проектов, расчет и контроль сроков выполнения). Все описанные выше навыки готов подтвердить работодатель

Сотрудничество

Так-как только зарегистрировался в системе готов выполнить работу по выгодному для Вас тарифу. Берусь только за проекты в качестве и скорости выполнения которых твердо уверен.

Согласовываем и утверждаем ТЗ и сроки -> я работаю -> Вы получаете качественный продукт - я получаю оплату

Открыт для Ваших предложений!

live:ilya.andreev.it

[email protected]

+380933479806 (Viber, Telegram)

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxSASSGulpSQL
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Отзывы заказчиков
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Внедрить доработки по сайтам на wp
Исполнитель вдумчивый и ответственный. Советую.
Отличный заказчик, постановка задачи на высшем уровне, оплата в срок, никаких проблем! Надеюсь на дальнейшее длительное сотрудничество, и рекомендую!
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xPoint
Иван 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Верстка макета интернет-магазина
Отличный исполнитель! Работа сделана, человек всегда на связи, доброжелательное общение и лояльное отношение к правкам. Будем и дальше сотрудничать.
Было очень комфортно и приятно работать! Оплата точно в срок, всегда на связи, правки только в рамках ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, а также рекомендую остальным как заказчика!
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Eren_Yeager
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта ролевых игр.
Оказался приятнейшим и спокойным человеком. Если даже что-то не может, ищет пути решения и всегда готов прийти на помощь. Рекомендую как отзывчивого, рассудительного и адекватного исполнителя.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременное предоставление всей необходимой информации. Оплата в срок. Все рекомендую для сотрудничества!
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