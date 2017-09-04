Профессиональные навыки
HTML / CSS - кроссбраузерность и адаптивность под любые запрошенные версии браузеров и устройств, использую SASS, напамять помню Bootstrap и кастомную сборку на базе Gulp, что позволяет мне выполнять большой объем работы в сжатые сроки
Javascript / jQuery / AJAX - "съел собаку" с разработкой скриптов: обратной связи, корзины с калькулятором и системой оплаты, кастомный параллакс, сложные анимации SVG изображений и т.д. Уверенно как на нативном, чистом JS так и с использованием jQuery. В данный момент изучаю Angular.js
Wordpress / Opencart / PHP / SQL - интеграция (натяжка) готовых сверстанных макетов в указанные CMS, создание кастомных тем, никаких костылей, только использование внутреннего API и проверенных плагинов, создане кастомных плагинов
Обо мне
3 года профессионального опыта работы в веб-студии в качестве веб-разработчика (верстка + интеграция "натяжка"). За это время успешно завершил более 60ти проектов и получил должность ведущего разработчика и менеджера проектов (общение с клиентами, техническое ведение проектов, расчет и контроль сроков выполнения). Все описанные выше навыки готов подтвердить работодатель
Сотрудничество
Так-как только зарегистрировался в системе готов выполнить работу по выгодному для Вас тарифу. Берусь только за проекты в качестве и скорости выполнения которых твердо уверен.
Согласовываем и утверждаем ТЗ и сроки -> я работаю -> Вы получаете качественный продукт - я получаю оплату
Открыт для Ваших предложений!
live:ilya.andreev.it
+380933479806 (Viber, Telegram)
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