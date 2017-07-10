Eren_Yeager

После выполнения мной поставленной задачи, заплатил в течение нескольких дней и обещал оставить положительный отзыв. Через некоторое время снова мне написал, когда я уже отошел от работы на фрилансе и оставил только негативный отзыв, при этом не согласовывая со мой никаких дальнейших работ.