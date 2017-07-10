Eren_Yeager

На ролевой портал (литературные текстовые игры) приглашается программист, понимающий в такой программе как yji 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Готовый наполовину. Его нужно доработать. Хочу сразу заметить: приветствуются люди, творческие ...
- $12Веб-программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $17
На ролевой ресурс приглашается программист, понимающий в такой программе как yjii 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Его надо переделать. Точнее - поместить 1 функцию авторской (личной) страницы. Но разработать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Доброго времени суток. Ролевому сайту требуется человек, умеющий редактировать портал. Что приветствуется: знание Фотошопа, yjii 2. По мелочам, например, добавлять новые разделы. Видоизменять тексты и тому подобное.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Доброго времени суток. В ролевой проект ищется человек, умеющий редактировать портал. Что приветствуется: знание Фотошопа, yjii 2. По мелочам, например, добавлять новые разделы. Видоизменять тексты и тому подобное.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $10
Приглашается программист для следующих задач: - Установки админки с возможностью проставления модеров на виджете ВК; - Создании премодерации тегов; - Переоформлении внешнего вида (нужно уменьшить шрифт предисловия и увеличить шрифт названия разделов, что расположены вверху сайта). Сам сайт: www.rolesair.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день, дорогие программисты. Сегодня хотелось бы пригласить в творческую команду человека, разбирающегося в Yjii 2. Необходимо доработать самописный сайт. А точнее: ввести функцию добавления тегов и возможности их модерирования.Закрыт6 лет назад
- $13
Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. А также ...Завершен6 лет назад
- $10
Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; 2) Создать ИгроЛист ...Закрыт6 лет назад
Нужно реализовать авторизацию и регистрацию сайта через соц. сети через ulogin. Сайт написан на yii2, модуль ulogin подключен. Есть частично доработка. Пишите только в том случае, если вы согласны с условиями оплаты и понимаете, что от ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать авторизацию и регистрацию сайта через соц. сети через ulogin. Сайт написан на yii2, модуль ulogin подключен.Завершен6 лет назад
- $5
Необходимо подключить uLogin к сайту на Yii 2. В проекте уже установлен плагин: https://github.com/rmrevin/yii2-ulogin, нужно только отключить CSRF токен для плагина, а также привязать его к авторизации и регистрации сайта непосредственно. Версия вторая.Закрыт6 лет назад
- $7
Есть портал текстовых ролевых игр. Ищется программист, сумеющий его доработать. Что конкретно нужно: привести в порядок дизайн и сделать ulogin. Сразу говорю, что приветствуется человек идейный. Любящий ролевые игры. Поэтому, пожалуйста, просто желающие заработать, не тратьте мое ...Завершен6 лет назад
- $10
Приглашается человек, который сможет внести правки в уже частично созданный полуанонимный портал. Что необходимо доделать: 1) Дополнить личный кабинет. А точнее: досоздать разделы: - Отправленные Ролевые; - Текущие Ролевые; 2) Привести в нормальный читабельный вид интерфейс, дабы ...Завершен6 лет назад
- $23
Для портала ролевых игр приглашается бэк-энд-разработчик, который создаст кабинет пользователя. Он должен включать полученную и сохраненную информацию, а также возможность размещать свое фан-творчество.Завершен6 лет назад
- $26
Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами. Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми ...Завершен6 лет назад