Eren_Yeager

Натаниэль Вишневски Eren_Yeager

 
32 годаУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Добро пожаловать в авторский мир!

Фикрайтер. Автор. Исполнитель-писатель. Копирайтер.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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  • Кодировщик в ролевой сервис.

    $12

    На ролевой портал (литературные текстовые игры)  приглашается программист, понимающий в такой программе как yji 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Готовый наполовину. Его нужно доработать. Хочу сразу заметить: приветствуются люди, творческие ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по yji 2 на ролевой портал.

    $17

    На ролевой ресурс приглашается программист, понимающий в такой программе как yjii 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Его надо переделать. Точнее - поместить 1 функцию авторской (личной) страницы. Но разработать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактор на ролевой сайт.

    $8

    Доброго времени суток. Ролевому сайту требуется человек, умеющий редактировать портал.  Что приветствуется: знание Фотошопа, yjii 2.  По мелочам, например, добавлять новые разделы. Видоизменять тексты и тому подобное.

    Photoshop
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактор сайта.

    $7

    Доброго времени суток. В ролевой проект ищется человек, умеющий редактировать портал.  Что приветствуется: знание Фотошопа, yjii 2.  По мелочам, например, добавлять новые разделы. Видоизменять тексты и тому подобное.

    Photoshop
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приглашается специалист для создания админки виджета ВК и премодерации

    $10

    Приглашается программист для следующих задач: - Установки админки с возможностью проставления модеров на виджете ВК; - Создании премодерации тегов; - Переоформлении внешнего вида (нужно уменьшить шрифт предисловия и увеличить шрифт названия разделов, что расположены вверху сайта). Сам сайт: www.rolesair.ru

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищется человек, понимающий в Yujii 2 для доработки сайта.

    $10

    Добрый день, дорогие программисты. Сегодня хотелось бы пригласить в творческую команду человека, разбирающегося в Yjii 2. Необходимо доработать самописный сайт. А точнее: ввести функцию добавления тегов и возможности их модерирования.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищется программист для доработки ролевого портала.

    $13

    Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее:  1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. А также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищется программист для доработки ulogina и создания игролиста

    $10

    Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; 2) Создать ИгроЛист ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание авторизации/регистрации через соцсети.

    Нужно реализовать авторизацию и регистрацию сайта через соц. сети через ulogin. Сайт написан на yii2, модуль ulogin подключен. Есть частично доработка.  Пишите только в том случае, если вы согласны с условиями оплаты и понимаете, что от ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подключение uLogin к сайту на Yii 2

    $5

    Необходимо подключить uLogin к сайту на Yii 2. В проекте уже установлен плагин: https://github.com/rmrevin/yii2-ulogin, нужно только отключить CSRF токен для плагина, а также привязать его к авторизации и регистрации сайта непосредственно. Версия вторая.

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта ролевых игр.

    $7

    Есть портал текстовых ролевых игр. Ищется программист, сумеющий его доработать.  Что конкретно нужно: привести в порядок дизайн и сделать ulogin. Сразу говорю, что приветствуется человек идейный. Любящий ролевые игры. Поэтому, пожалуйста, просто желающие заработать, не тратьте мое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Программист для доработки сервиса с частичной анонимностью.

    $10

    Приглашается человек, который сможет внести правки в уже частично созданный полуанонимный портал.  Что необходимо доделать: 1) Дополнить личный кабинет. А точнее: досоздать разделы:  - Отправленные Ролевые;  - Текущие Ролевые;   2) Привести в нормальный читабельный вид интерфейс, дабы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Личный кабинет для анонимного сервиса.

    $23

    Для портала ролевых игр приглашается бэк-энд-разработчик, который создаст кабинет пользователя. Он должен включать полученную и сохраненную информацию, а также возможность размещать свое фан-творчество.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Бэк-энд-разработчик для анонимного сервиса.

    $26

    Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами. Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
hto
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
4 балла
5 лет назад
Редактор сайта.
После выполнения мной поставленной задачи, заплатил в течение нескольких дней и обещал оставить положительный отзыв. Через некоторое время снова мне написал, когда я уже отошел от работы на фрилансе и оставил только негативный отзыв, при этом не согласовывая со мой никаких дальнейших работ.
Отвратительно. Человек крайне безответственный. Не отвечает. Отвечает, если только возмутиться, почему не пишет. С выполнением задания тянет. И вот уже месяц как пропал и не пишет. Пожалейте ваши деньги, время и нервы. Нервы так особенно.
Ответный отзыв
wolfswaip
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Ищется программист для доработки ролевого портала.
Хороший заказчик. Подробно описывает задачи и всегда на связи.
Понимающий и расторопный исполнитель. Умеющий войти в положение человека и дать какие-то свои советы. Не смотря на свой молодой возраст, проявил себя очень талантливым и разбирающимся программистом. Планирую еще работать с человеком. И всем рекомендую.
Ответный отзыв
ilya-andreev
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта ролевых игр.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременное предоставление всей необходимой информации. Оплата в срок. Все рекомендую для сотрудничества!
Оказался приятнейшим и спокойным человеком. Если даже что-то не может, ищет пути решения и всегда готов прийти на помощь. Рекомендую как отзывчивого, рассудительного и адекватного исполнителя.
Ответный отзыв
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Программист для доработки сервиса с частичной анонимностью.
Очень хороший заказчик, и еще лучший человек
Очень рад, что судьба свела с этим человеком. Я буду говорить не с исполнителем, а с человеком. Потому что мы общаемся в скайпе и программист оставляет только положительные эмоции и впечатление. Даже радуюсь, когда появляется онлайн. Аккуратен, все делает правильно, уточняет детали и, что самое важное, поэтапно скринит. Поставлю указанную фирму как лого на созданный портал и будет приятно работать еще.
Ответный отзыв
rebber
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Личный кабинет для анонимного сервиса.
Работаю не первый раз, всем доволен.
Исполнитель внимательно прислушивается к каждой детали, уточняет все вместе с заказчиком в онлайн-режиме. Любая задача прорабатывается поэтапно, вплоть до мельчайшей подробности. Напоминает о пожеланиях/уточнениях и после реализовывает их.
Ответный отзыв