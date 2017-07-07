rebber

Вячеслав Байсибеков rebber

 
22 годаРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Серверная часть сайтов. В срок. Недорого.

Занимаюсь разработкой серверной части сайтов на языке PHP, а именно:

  • Парсеры (использую cURL и phpQuery)
  • Уникализаторы текста (уникальность 50+%)
  • Подтверждение почты на сайте
  • Регистрация, поиск, личные кабинеты, голосования, админ-панели и т.п.
  • Работа в базами данных MySQL (использую библиотеку ReadBean, чтобы увеличить производительность)
  • Рассылка писем на почты
В мои услуги также входят:

  • Ускорение работы сайтов (оптимизация PHP, HTML, CSS и MySQL)
  • Верстка (HTML5 и CSS3)
PHPMySQLHTMLCSSСайт на PHP
Отзывы заказчиков
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать голосование на сайте
Отлично справился с работой, рекомендую. Быстрота + качество работы.
Хороший заказчик. Получил удовольствие от работы
Ответный отзыв
Eren_Yeager
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Личный кабинет для анонимного сервиса.
Исполнитель внимательно прислушивается к каждой детали, уточняет все вместе с заказчиком в онлайн-режиме. Любая задача прорабатывается поэтапно, вплоть до мельчайшей подробности. Напоминает о пожеланиях/уточнениях и после реализовывает их.
Работаю не первый раз, всем доволен.
Ответный отзыв
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить раздел "Контакты"
Вячеслав хороший программист. Делает работу качественно, никуда не пропадает. Буду обращаться ещё!
Всем рекомендую Андрея.
Ответный отзыв
Eren_Yeager
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$26
10 баллов
6 лет назад
Бэк-энд-разработчик для анонимного сервиса.
Исполнитель - на вес золота. Редкий вид понимающего человека, готового войти в ситуацию заказчика. Делает профессионально, по-человечески. Принимает во внимание все нюансы и замечания. Советую всем.
Всем рекомендую заказчика! В любое время на связи, отвечает сразу же. Доволен сотрудничеством, надеюсь продолжать.
Ответный отзыв