Исполнитель внимательно прислушивается к каждой детали, уточняет все вместе с заказчиком в онлайн-режиме. Любая задача прорабатывается поэтапно, вплоть до мельчайшей подробности. Напоминает о пожеланиях/уточнениях и после реализовывает их.