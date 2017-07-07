Серверная часть сайтов. В срок. Недорого.
Занимаюсь разработкой серверной части сайтов на языке PHP, а именно:
- Парсеры (использую cURL и phpQuery)
- Уникализаторы текста (уникальность 50+%)
- Подтверждение почты на сайте
- Регистрация, поиск, личные кабинеты, голосования, админ-панели и т.п.
- Работа в базами данных MySQL (использую библиотеку ReadBean, чтобы увеличить производительность)
- Рассылка писем на почты
- Ускорение работы сайтов (оптимизация PHP, HTML, CSS и MySQL)
- Верстка (HTML5 и CSS3)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отлично справился с работой, рекомендую. Быстрота + качество работы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Получил удовольствие от работы
$23
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель внимательно прислушивается к каждой детали, уточняет все вместе с заказчиком в онлайн-режиме. Любая задача прорабатывается поэтапно, вплоть до мельчайшей подробности. Напоминает о пожеланиях/уточнениях и после реализовывает их.
Ответный отзыв
Работаю не первый раз, всем доволен.
$10
10 баллов
6 лет назад
Вячеслав хороший программист. Делает работу качественно, никуда не пропадает. Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
Всем рекомендую Андрея.
$26
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель - на вес золота. Редкий вид понимающего человека, готового войти в ситуацию заказчика. Делает профессионально, по-человечески. Принимает во внимание все нюансы и замечания. Советую всем.
Ответный отзыв
Всем рекомендую заказчика! В любое время на связи, отвечает сразу же. Доволен сотрудничеством, надеюсь продолжать.