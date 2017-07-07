Бэк-энд-разработчик для анонимного сервиса.

$26
Веб-программированиеЗавершен2 заявки316 просмотров
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Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами.

Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми играми. Который понимает, что это такое и разбирается также в идее поставленной задачи.

Окончательная цена: 26 долларов. Убедительная просьба: пожалуйста, не откликайтесь. если Вас не устраивает цена и Вы не понимаете, что надо делать. Сэкономьте мое и свое время.

Спасибо.

6 лет назад
Eren_Yeager
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rebber
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$26
1 день
Исполнитель - на вес золота. Редкий вид понимающего человека, готового войти в ситуацию заказчика. Делает профессионально, по-человечески. Принимает во внимание все нюансы и замечания. Советую всем.
Всем рекомендую заказчика! В любое время на связи, отвечает сразу же. Доволен сотрудничеством, надеюсь продолжать.
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