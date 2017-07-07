Бэк-энд-разработчик для анонимного сервиса.

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Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами.
Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми играми. Который понимает, что это такое и разбирается также в идее поставленной задачи.
Окончательная цена: 26 долларов. Убедительная просьба: пожалуйста, не откликайтесь. если Вас не устраивает цена и Вы не понимаете, что надо делать. Сэкономьте мое и свое время.
Спасибо.
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