Нужен специалист по PrestaShop со знание Java, PHP, HTML

Реализовать существующие описания и метаданные групп товаров.

Раньше брались из двух файлов, после удаления ID из адресов страниц, перестали работать.

Кроме того, требуется решить такую проблему: при добавлении товара или его изменении эти изменения применяются не с 1 раза, иногда раза с 10 могут только примениться. В целом касается не только товаров но и других изменений, которые вносят какие-либо данные в БД.

Сайт установлен на VPS и проблема судя по всему либо где-то в настройках софта на сервер либо где-то в системе.

Далее будут еще работы.

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