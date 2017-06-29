Яндекс касса

Нам нужен специалист, чтобы настроить друпал чтобы он принимал логины через SSO от внешнего провайдера.
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имеется готовый сайт,WordPress.требуется интегрировать Яндекс Кассу с сайтом
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