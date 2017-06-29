Создать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно создать сайт на Wordpress с функционалом как здесь https://www.sravni.ru/kredity/

А именно:

1) Вверху страницы должен быть фильтр как на примере

2) Записи должны выводиться в таком виде как на примере с указанием ставки за год, платежа и переплаты.

Сколько будет стоить реализация такого проекта?

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
spk_art
Ирина 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
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