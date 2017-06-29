Здравствуйте!

Нужно создать сайт на Wordpress с функционалом как здесь https://www.sravni.ru/kredity/

А именно:

1) Вверху страницы должен быть фильтр как на примере

2) Записи должны выводиться в таком виде как на примере с указанием ставки за год, платежа и переплаты.

Сколько будет стоить реализация такого проекта?