1) Активировать все кнопки захвата на сайте и поставить им соответствующие формы захвата и соответствующие страницы Спасибо. Проставить более видимую анимацию на все кнопки сайта.

2) Исправить шрифт на главной, в блоке всегда рады гостям.

3) Установить и заполнить координаты карты в конце сайта(Нормально сделать карту нашего салона).

4) Окно с контактами в конце сайта чуть расширить и сдвинуть к правому краю экрана, примерно 1 см от правого края.

5) В каталоге, в разделе современные кухни, в блоке реализованные проекты, поправить отображение карточек товара.

6) Исправить в каталоге все кнопки Показать больше. Поставить им анимацию, чтобы раскрывались и закрывались плавно. Как на корневой странице каталога.

7) Подровнять все отступы, кнопки, тексты и картинки по сайту.

8) В каталоге, в блоке фасады есть 3 кнопки. при нажатии на которые меняется контент, контент редактируется через админку. Сделать чтобы эти кнопки содержали разный контент для каждой страницы каталога свой, который меняется через админку.

9) Убрать блок с картой и окном с контактами везде, кроме главной страницы и страницы с контактами.

10) Активировать все элементы в футере и поставить им соответствующие ссылки и формы захвата.

11) Активировать картинки внизу каждой страницы в блоке У нас есть все для вашей кухни, и поставить соответствующую форму захвата.

12) Отключить Лайт бокс в каталоге в блоке фасады.

13) За доп бонус можно оптимизировать сайт, увеличить скорость загрузки, проверить на кроссбраузерность и адаптивность.

Это просто корректировки по сайту

www.nuanse.ru

Оплата в конце.