Добрый день!Коллеги попросили сделать тест-опросник "как у Медузы" с возможностью поделиться в соцсетях пример https://meduza.io/quiz/shaurma-zont-i-smartfon-chto-mozhno-kupit-v-mire-za-115-rubley Сейчас мы делаем функционирующий прототип (MVP), далее будем дорабатывать и допиливать. Дизайн будет предоставлен нашим дизайнером, по мере подготовки кода. В целом, функциональные требования: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Активировать все кнопки захвата на сайте и поставить им соответствующие формы захвата и соответствующие страницы Спасибо. Проставить более видимую анимацию на все кнопки сайта.
2) Исправить шрифт на главной, в блоке всегда рады гостям.
3) Установить и заполнить координаты карты в конце сайта(Нормально сделать карту нашего салона).
4) Окно с контактами в конце сайта чуть расширить и сдвинуть к правому краю экрана, примерно 1 см от правого края.
5) В каталоге, в разделе современные кухни, в блоке реализованные проекты, поправить отображение карточек товара.
6) Исправить в каталоге все кнопки Показать больше. Поставить им анимацию, чтобы раскрывались и закрывались плавно. Как на корневой странице каталога.
7) Подровнять все отступы, кнопки, тексты и картинки по сайту.
8) В каталоге, в блоке фасады есть 3 кнопки. при нажатии на которые меняется контент, контент редактируется через админку. Сделать чтобы эти кнопки содержали разный контент для каждой страницы каталога свой, который меняется через админку.
9) Убрать блок с картой и окном с контактами везде, кроме главной страницы и страницы с контактами.
10) Активировать все элементы в футере и поставить им соответствующие ссылки и формы захвата.
11) Активировать картинки внизу каждой страницы в блоке У нас есть все для вашей кухни, и поставить соответствующую форму захвата.
12) Отключить Лайт бокс в каталоге в блоке фасады.
13) За доп бонус можно оптимизировать сайт, увеличить скорость загрузки, проверить на кроссбраузерность и адаптивность.
Это просто корректировки по сайту
Оплата в конце.
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