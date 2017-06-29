Изменить способ вывода и применения купонов на wp+woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки111 просмотров
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необходимо в woocommerce реализовать в корзине добавление промокода(купона), после применения которого к заданному товару добавлялся бы установленный ранее товар в подарок, список товаров-подарков, и товаров к которым эти подарки включаются необходимо задавать в админке wp

WooCommerce
6 лет назад
bezimeni89
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад