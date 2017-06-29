Изменить способ вывода и применения купонов на wp+woocommerce

Добрый день! Уважаемые профессионалы. В интернет магазине на WP woocommerce 400+ товаров , в кратких описаниях есть строка "Доставка: значение" Задача убрать все эти строки, предполагаем, что это можно сделать запросом к БД. Или Ваш вариант.