Редизайн сайта под ключ

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок223 просмотра
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Задача:

Задача сделать редизайн простенький.

и повесить весь сайт на вордпресс .

Вот и всё. Сроки 7 дней.

Цены и портфолио сразу пишите в личку или в заявке.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
kammisha
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
21 отзыв