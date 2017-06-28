Интеграция заявок в Google Docs

Для системы автообзвона Миелофон. загрузка (простейшая) по 10 баз за раз. за каждую загрузку базы оплата 10-20р (делается 3-5 минуты за каждую) (сортировку делать не нужно) Вот ссылка на видео примерно что нужно делать https://yadi.sk/d/bBqMu3ML3KgLSi - но тут что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одно страничном сайте настроена интеграция заявок с форм сайта в Google Docs – https://prnt.sc/fp2kv5. Необходимо сделать интеграцию из Venyoo и сервиса Мои Звонки так, чтобы все заявки попадали в один Google Docs на один лист друг за другом – каждая новая заявка на новую строку.
•Из Venyoo нужно интегрировать поля:
-Отметка времени
-Имя
-Номер телефона
-Комментарий клиента
•Из Мои Звонки нужно интегрировать поля:
-Отметка времени
-Номер телефона
время и сроки указывайте окончательные
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