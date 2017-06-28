Интеграция заявок в Google Docs

На одно страничном сайте настроена интеграция заявок с форм сайта в Google Docs – https://prnt.sc/fp2kv5. Необходимо сделать интеграцию из Venyoo и сервиса Мои Звонки так, чтобы все заявки попадали в один Google Docs на один лист друг за другом – каждая новая заявка на новую строку.

•Из Venyoo нужно интегрировать поля:

-Отметка времени

-Имя

-Номер телефона

-Комментарий клиента

•Из Мои Звонки нужно интегрировать поля:

-Отметка времени

-Номер телефона

время и сроки указывайте окончательные