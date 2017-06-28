Интеграция заявок в Google Docs

Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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На одно страничном сайте настроена интеграция заявок с форм сайта в Google Docs – https://prnt.sc/fp2kv5. Необходимо сделать интеграцию из Venyoo и сервиса Мои Звонки так, чтобы все заявки попадали в один Google Docs на один лист друг за другом – каждая новая заявка на новую строку. 

•Из Venyoo нужно интегрировать поля: 

-Отметка времени 

-Имя 

-Номер телефона 

-Комментарий клиента 

•Из Мои Звонки нужно интегрировать поля: 

-Отметка времени 

-Номер телефона

время и сроки указывайте окончательные

6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв