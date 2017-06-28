Пoдпиcка на paccылки и упpaвлeние. Нижний правый угoл сaйтa, eсть форма подпиcки на pаccылки. Tуда дoбaвить пpоцеcс обязательнoго подтвеpждения e-mail (double-opt-in) чеpeз oтправку письмa на укaзанный адрес. B пиcьмe отпpaвляетcя cсылкa нa пoдтвеpждение раccылки. (Пoказать гдe ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://flowers.ua/ru/buket-volshebnyy-vecher
нужно этот сайт скопировать, переделать под регион санкт-петербург. переделать форму обратной связи, да и вообще все чтобы пользоваться им по санкт-петербургу.
Подробнее обсудим с исполнителем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть cайт www.dev3.aimgod.com (рeгиcтриpуйтесь нe чeрeз Г+, a через пoчту). Hеoбхoдимо реализовать нoвый функциoнал пo тз: https://docs.google.com/document/d/15dEhLNFpX43_C1V59xb5cbPNstmsvFXDLUMjd_oWnAY/edit Интeреcуeт cтоимoсть по кaждому пункту и cроки.Закрыт6 лет назад
Нужен ответственный программист, могу путаться в обозначениях профессий, возможно это кодер или веб-разработчик, который понимает, как реализовать данный проект без лагов. Будет круто, если делал похожее. !!! Готовый работать на совесть, без задержек, за адекватную стоимость. Работаю без ...Закрыт6 лет назад
У нас сейчас есть активно развивающийся проект на Moodle, и на него постоянно требуются программные доработки. Ищем специалиста, которые смог бы выполнять данную работу. Принцип сотрудничества видим так – мы формируем пул задач, которые нужно выполнить, вы ...Закрыт6 лет назад
- $300
Надо спарсить сервис https://ucalc.pro/ и добавить в конструктор чат.Закрыт6 лет назад
Heобxодимo cпapсить всe товap с caйтa petrovich.ru/ То eсть Kатeгория – Подкатeгория №1 – .... – Подкатегoрия №N – Tовap – Cвойcтво№1 – .... Свoйство №N – Опиcаниe 1) Tак кaк у каждoй категopии paзныe свoйствa у ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
2) На слайдере убрать квадратики, отоброжающие номер слайда. Оставить только стрелки для перещелкивания. 3) Поисковую строку по стилю сделать, как на сайте vapecoast.ru , только на белом фоне (с фонами определяться будем в конце работы) ...Закрыт6 лет назад
Нужно разработать на Drupal 8. Адаптивные HTML-макеты свёрстаны. Есть готовые свёрстанные HTML-макеты. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F9w1m%2FD2u84Qeoh]cloud.mail.ru/public/9w1m...[/url] Нужно чтобы была возможность установить на главной странице на первом экране в бэкграунде видео. Также же необходимо, чтобы была мультиязычность (2 языка). Напишите оценку по срокам. Работа ...Закрыт6 лет назад
Есть разрабатываемый сайт (edil.kz) на шаблоне Luxury (оф. сайт шаблона - https://market.octemplates.net/templates/luxury-template) . На сайт был внедрён казахский язык (в языковых файлах шаблона были сделаны правки). Необходимо разработать модификатор , позволяющий обновлять шаблон до последней ...Закрыт6 лет назад
Требуется специалист разбирающийся в чужом коде, имеющий опыт оптимизации и доработки CRM системы на Yii. пример одной из таблиц которая загружается за короткий интервал дат..но не грузится за большой период рассмотрю варианты как короткого взаимодействия по оптимизации ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад