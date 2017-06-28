Доработки по Moodle

У нас сейчас есть активно развивающийся проект на Moodle, и на него постоянно требуются программные доработки.

Ищем специалиста, которые смог бы выполнять данную работу.

Принцип сотрудничества видим так – мы формируем пул задач, которые нужно выполнить, вы его оцениваете и выполняете, мы оплачиваем. Через несколько дней высылаем новый пул задач на оценку.

Ожидаем заявок от заинтересованных фрилансеров, знакомых с Moodle.