Сделать города на поддоменах – MODX

$120
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Добрый день 

Вот сайт evro-hand.ru/ на MODX сделан.

Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения.

Т.е.

-для разных городов можем разные теги и title прописать

-для разных городов можем разные тексты прописывать 

-возможность добавления новых городов

-удобное управление всем этим 

MODX
6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад