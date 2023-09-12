Название вакансии: Magento-разработчик Описание проекта: Вы будете работать над поддержкой и развитием сайта, который специализируется на дистрибуци косметики. Наша цель - обеспечить безупречное функционирование сайта, внедрение новых продуктов и функций, а также постоянное улучшение ...
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Magento – это мощная платформа для создания электронной коммерции, которая обеспечивает гибкость, масштабируемость и большое количество функций для онлайн-бизнеса. Эта система управления контентом (CMS) и электронной коммерции (EC) позволяет создавать интернет-магазины различной сложности: от небольших магазинов до крупных торговых площадок с множеством продавцов и продуктов.
Возможности Magento
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Гибкая конфигурация продуктов
Magento позволяет создавать каталоги товаров с различными вариациями, атрибутами и опциями, что делает ее идеальным выбором для магазинов с большим ассортиментом.
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Многоязычность и мультивалютность
С помощью Magento можно легко настроить магазин для работы с разными языками и валютами, что делает его привлекательным для международной аудитории.
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Мощные инструменты маркетинга
Платформа предоставляет широкий спектр инструментов для проведения акций, скидок, купонов, программ лояльности и других маркетинговых мероприятий.
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Отличная производительность
Magento разработана для работы с большими нагрузками и обеспечивает высокую производительность даже при большом количестве продуктов и посетителей.
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Гибкая административная панель
Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять заказами, инвентарем, клиентами и другими аспектами магазина без особых технических навыков.
Расширяемые возможности
Magento также предоставляет возможность расширения функционала за счет большого количества плагинов (расширений) из магазина Magento Marketplace или создания собственных модулей. Это позволяет настраивать магазин под конкретные потребности бизнеса и добавлять новые возможности по мере роста и развития интернет-магазина.
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