Название вакансии: Magento-разработчик Описание проекта: Вы будете работать над поддержкой и развитием сайта, который специализируется на дистрибуци косметики. Наша цель - обеспечить безупречное функционирование сайта, внедрение новых продуктов и функций, а также постоянное улучшение ...
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- Интернет-магазины3 заявкиОткрыт16 дней назад
Техническое задание 1.1) Модерация Заявок. Автоматическая отправка на модерацию всех новых заявок пользователей(заявки все равно публикуются): добавить в базу данных "bool on_moderation". Возвращать Заявки на обработку для модерации: GET /api/v1/moderator/applications/pending. Реализовать фильтры для удобства ...Открыт18 дней назад
- $300
Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API 1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2 2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся ...Vue.jsGitВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 дня назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки Оплата: 600 рублей час Основные требования: Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $250
Техническое задание: Верстка сайта на tailwind1. Введение Цель: Окружение: NodeJS18, SailsJS Стек разработки: EJS, Tailwind Бюджет: 20000 руб Условия: Проект будет опубликован под лицензией MIT ...HTML-верстканет заявокЗакрытмесяц назад
Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...Закрытмесяц назад
- $5000
1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...LaravelGitСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 дней назад
- $1500
1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...LaravelGitВеб-программирование11 заявокЗакрыт10 дней назад
- $160
Solana + Phyton, доработка проекта срочная, начать нужно сегодня Отвечать просьба людям, кто имел опыт работы с Solana Оплата будет поэтапная, по мере готовности задач, работа и пуш в GIT в ходе работы ...GitВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $120
Android jetpack compose kotlin вёрстка UI Kit, срочно Оплата по этапно, постоянные коммиты в GIT Оставляйте Ваш телеграмм для связи, фигму покажу исполнителю Бюджет 120$ Сроки 3-4 дня на всю работу, первый ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $1800
Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн ...Закрыт17 дней назад
- $120
Solana + Phyton, доработка проекта срочная Отвечать просьба людям, кто имел опыт работы с Solana Оплата будет поэтапная, по мере готовности задач, работа и пуш в GIT в ходе работы Сроки 1-2 ...GitВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт21 день назад
Обязанности: Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii; Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений; Улучшение производительности страниц и устранение ошибок Работа с REST API и AJAX для обеспечения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт21 день назад
- $100
VUE3 + GIT работа с проектом Сроки выполнения 1-2 дня. Бюджет 100$, оплата по факту готовности Оставляйте телеграмм для связиVue.jsGitВеб-программирование7 заявокЗакрыт23 дня назад
- $30
ReactJS + Git, работа на сегодня React Vite TypeScript Сроки выполнения, сегодня за вечер. Бюджет 30$, оплата по факту готовности Создание не большой работы - компонента, имеется ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $200
Обеспечить плавные переходы между страницами, оптимизировать систему маршрутизации и управление мета-тегами для разделов курсов. Кроме того выполнить небольшие правки, такие как добавление таймера и ценника на всех страницах, а также устранение проблемы с блоками на ...Закрытмесяц назад
Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы: Регистрация и Профили пользователей: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 месяца назад