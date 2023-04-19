Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...
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- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 дня назад
Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки Оплата: 600 рублей час Основные требования: Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем ...PostgreSQLGitNestJSSQLЗакрыт7 дней назад
Добрый день постоянно слетают таймзоны при открытии записи из бэка на фронте и последующем обновлении этой сущности с фронта на бэк. Нужна получасовая устная консультация (google meets). ...JavascriptNext.jsNestJSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется реализовать веб - приложение. В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке; Далее занесение пользователем данных в свой профиль; Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя; Реализация предложения (с внесением фотографии, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день ищем nodejs/nestjs middle+ разработчика для выполнения серии задач парсинг pdf файлов экспорт данных в pdf/excel интеграция с сторонними апи оптимизация кода и многое другоеNode.jsNestJSЗакрыт3 месяца назад
Описание работы: Как бэкенд-разработчик со специализацией в Node.js вы будете отвечать за работу над мобильными и веб-приложениями, разработанными нашей компанией Необходимые навыки: Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности; Хорошее ...Закрыт3 месяца назад
Будет вот такое веб-приложение: https://www.figma.com/file/WcpeyXeKYCnnulVfwFXmRG/1.0-CoUnity?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=76BFkD7BFY270mig-1 Необходимо: 1. Спроектировать базу 2. Написать функционал (ручки, регистрация/авторизация, израбнное, загрузка файлов (с оптимизацией) и т.д. по макету) 3. Деплой бэкэнда на продакшн. Предпочтения отдаём NestJS.NestJSВеб-программирование11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день нужна устная (google meet) консультация (с последующей реализацией) по jwt авторизации в nestjs.NestJSВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Привет! Нужно написать проект) Stack технологий NestJS (бэк), AngularJS (фронт) Присылайте свою стоимость часа, опыт и портфолио.AngularNestJSЗакрыт9 месяцев назад
- $2700
Звучит интригующе! Я понимаю, что вам нужна помощь в развитии приложения на бэкэнде с использованием Nest.JS и Typescript, а также на внешнем интерфейсе с использованием интерфейса структурного программирования Vue3. Позвольте мне дать вам несколько способов ...TypeScriptVue.jsNestJSМобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $3000
Необходимо разработать приложение, на бэке - Nest.JS, Typescript, на фронте - Vue3 Composition API. Проект представляет собой HRM/CRM для автоматизации получения лицензий, базу данных с личными кабинетами для разных типов пользователей. Проект большой и интересный, ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужно доработать приложение на для ведения блогов, написанное на Nest.js+React+MongoDB. (Или написание с нуля на Node.js) Приложение поддерживает: - 2 типа пользователей(администратор и пользователь); - регистрацию, авторизацию; - добавление, удаление тегов, удаление статей, удаление пользователей(администратор); - написание статей, поиск и ...Закрыт10 месяцев назад
Приветствую. Нужен разработчик на ноде Стек: Nest.js mongodb VK API git В данный момент нужно допиливание новых фич и исправление багов. На долгосрочное сотрудничество. Проекты разные есть, у всех примерно одинаковый стек. Оставляйте свои откликиВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть проект на NestJS, надо провести данные работы 1. Проверку соответствия разработанного продукта техническому заданию. 2. Оценку архитектуры проекта. 3. Проверку качества кода: читаемость, чистота. 4. Оценку потенциальных трудозатрат по добавлению нового функционала на сайт. 5. Оценку потенциальных трудозатрат по ...NestJSТестирование ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Всем привет! Есть почти готовый блог на стеке nest next typeorm pgsql typescript Нужен fullstack разработчик, сначала на эти две задачи, но работы много. От вас жду примерную стоимость и ваши контакты.TypeScriptNext.jsNestJSВеб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Back end на NestJS Сервис для аренды авто от частного лица к частному. Он позволяет создать заявку на аренду от клиента к арендодателю (Владельцу авто). Арендодатель рассматривает заявку и решает для себя, подтверждая - связывается (на ...DockerNestJSВеб-программирование17 заявокЗакрытгод назад
Имеется недоделанный проект на React, проект находится на github Необходимо быстро влиться в проект и закончить его. Подробности исполнителям. Джуны не подходят.React.jsNestJSЗакрытгод назад
Необходимо настроить сервер (nginx/apache) под сайт есть фронт react.js(next.js) и бэкенд node.js(nest.js) Нужно развернуть оба веб-сервера на yandex cloud и наладить общение между ними! Нужно чтобы вы помогли мне и координировали все мои действия по настройке (доступы ...Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Приветствую. Есть проект работающий на node.js, связан с апи вконтакте. Присутствуют баги в работе, описаны в баг-трекере Нужно пройтись по ним и зафиксить. Кто умеет читать чужой код и быстро вникать в новые проекты, оставляйте свои отклики Стек: nestjs git mongodbВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Приветствую. Есть рабочий бот, работающий с апи вк. Нужно поправить баги в нём Стек: - NestJS - git - mongodb Кто сможет сделать, оставляйте заявки. Скину вам ТЗЗакрытгод назад