Протестировать бек энд проекта, исправить ошибки

Веб-программированиеОткрыт3 заявки155 просмотров
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Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки

Оплата:
600 рублей час

Основные требования:
Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем случае, уметь работать с Postgresql. Орм: TypeORM.

Уметь работать с Git. Уметь работать совместно с другими людьми в команде.
Понимать как работает сервисы-хостинги git репозиториев. В нашем случае, Github.


Основные задачи:
Провести тест бек энда
Исправить ошибки бек энда

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