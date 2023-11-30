Протестировать бек энд проекта, исправить ошибки

Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки



Оплата:

600 рублей час



Основные требования:

Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем случае, уметь работать с Postgresql. Орм: TypeORM.



Уметь работать с Git. Уметь работать совместно с другими людьми в команде.

Понимать как работает сервисы-хостинги git репозиториев. В нашем случае, Github.





Основные задачи:

Провести тест бек энда

Исправить ошибки бек энда