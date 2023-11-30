Протестировать бек энд проекта, исправить ошибки

Нужно написать несложный php скрипт взаимодействия с сервисом, скрипт должен: Брать номер телефона из Google таблицы (или другой табличный источник) и номер карты который введет пользователь в форму скрипта Авторизовываться ...
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Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки
Оплата:
600 рублей час
Основные требования:
Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем случае, уметь работать с Postgresql. Орм: TypeORM.
Уметь работать с Git. Уметь работать совместно с другими людьми в команде.
Понимать как работает сервисы-хостинги git репозиториев. В нашем случае, Github.
Основные задачи:
Провести тест бек энда
Исправить ошибки бек энда
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