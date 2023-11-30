Cкрипт взаимодействия с сервисом

Веб-программированиеОткрыт4 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать несложный php скрипт взаимодействия с сервисом, скрипт должен:

  1. Брать номер телефона из Google таблицы (или другой табличный источник) и номер карты который введет пользователь в форму скрипта

  2. Авторизовываться в сервисе, авторизация простая

  3. Отправлять данные полученные в п.1 в форму в сервисе

  4. Выводить и записывать в Google таблицу результаты

Также понадобятся некоторые знания js/ajax.

Пожалуйста со стоимостью вашей работы в час.

22 дня назад
Никита
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
85 отзывов
Заявки фрилансеров
Дмитрий
39 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
21 день назад
Роман
27 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва(-1)
21 день назад
Евгений
26 лет
7 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
22 дня назад
Руслан
21 год
год в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
22 дня назад