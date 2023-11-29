Правки темы

Є API https://developer.alteg.io/api Необхідно зробити онлайн запис на сайті lumberjack.style використовуючи цей API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить работу согласно ТЗ.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокОткрыт23 дня назад
Надо реализовать вебсервис наВеб-программирование3 заявкиОткрыт23 дня назад
- $500
Есть спектр задач, нужен опытный специалистВеб-программирование4 заявкиОткрыт23 дня назад
- $250
Описание этапов работы: 1. При нажатии на кнопку покупки, должно открываться окно авторизации (регистрации клиента) если пользователь до этого момента не был авторизован. 2. Человек вводит ФИО и номер телефона. В момент ввода ...Веб-программирование3 заявкиОткрыт23 дня назад
В архиве - готовый код для маски телефона Источник - https://www.youtube.com/watch?v=Lxj_v5z0xRE&t=2665s Нужно поправить скрипт под украинские форматы номеровВеб-программирование5 заявокОткрыт23 дня назад
У нас есть сайт по поиску отелей. У него есть внутри поиск, который работает по одному апи с ценами. Сайт на ларавел, но он старый - был написал в 2017 году. ...Веб-программирование7 заявокОткрыт23 дня назад
- $200
Детальное ТЗ по ссылке ниже. Просьба в заявке указать технлогии (фреймворки и языки реализации) https://docs.google.com/document/d/1H05K7I5lMW2DvZ9Z_BgC6DK1plZ1nnOwUCbnShJdaOY/edit Оплата по факту либо БС.Веб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
- $10
Доброго дня. Необхідно виконати валідацію форми реєстрації на платформі WordPress. Деталі виконавцю в лічку.Веб-программирование2 заявкиОткрыт24 дня назад
Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт21 день назад