Переписать бэк сайта

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Веб-программированиеОткрыт7 заявок38 просмотров
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У нас есть сайт по поиску отелей.
У него есть внутри поиск, который работает по одному апи с ценами.

Сайт на ларавел, но он старый - был написал в 2017 году.
Хочу переделать его и активно развивать.

Макеты переверстали на нексте, а поиск цен делали отдельно для другого проекта, и там есть уже несколько поставщиков.

Бюджет обсуждаемый.

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