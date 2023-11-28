Переписать бэк сайта

У нас есть сайт по поиску отелей.

У него есть внутри поиск, который работает по одному апи с ценами.



Сайт на ларавел, но он старый - был написал в 2017 году.

Хочу переделать его и активно развивать.



Макеты переверстали на нексте, а поиск цен делали отдельно для другого проекта, и там есть уже несколько поставщиков.



Бюджет обсуждаемый.