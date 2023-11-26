Доработать сайт

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Необходимо доделать сайт, который выполнен примерно на 75-80%. Суть сайта: Проведение дуэлей в играх. Фигма: https://www.figma.com/file/E7jT6O4VnfrDazIRRQlTBg/So2duel?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=BUGdRLDN8b6Nqwr2-0
Требуется доработать вывод и подправить систему самих дуэлей, сделать авторизацию через вк и тг (Если такое возможно) ну и сделать разовые бонусы за подписку с маленькой наградой. JS
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