Доработать сайт

Веб-программированиеОткрытнет заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доделать сайт, который выполнен примерно на 75-80%. Суть сайта: Проведение дуэлей в играх. Фигма: https://www.figma.com/file/E7jT6O4VnfrDazIRRQlTBg/So2duel?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=BUGdRLDN8b6Nqwr2-0

Требуется доработать вывод и подправить систему самих дуэлей, сделать авторизацию через вк и тг (Если такое возможно) ну и сделать разовые бонусы за подписку с маленькой наградой. JS

24 дня назад
Евгений
Украина
24 дня в сервисе
Был
24 дня назад
Заявки фрилансеров
Дмитрий
21 год
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 отзыва(-2)
24 дня назад