Поиск товаров и замена ссылок

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день!
Задача будет состоять в поиске и замене товаров, которые отствуют на в наличии по исходящим с сайта ссылкам, а также замене всех старых на новые. Подробнее ниже.
Все ссылки можно квалифицировать по двум критериям:
По виду:
1) https://market.yandex.ru/product--konvektsionnyi-gazovyi-kotel-navien-ga-23kn-23-kvt-dvukhkonturnyi/1780665688 - с ними все ок.
2) https://ya.cc/m/HB1jHWQ - Все такие ссылки нужно будет заменить на ссылку с нужными UTM (они находятся в одноименном столбце)
По наличию.
- Нет в продаже или мало (нужно будет найти замену на Яндекс.Маркете)
- Все 1 предложение и Все 2 предложения - замена на своем усмотрение, бывает, что многие товары на Яндекс.Маркете с таким наличием.
Там где по виду ссылки 1 вариант, если вам нужно поменять ссылку товара, при вставке на сайт оставлять UTM старого товара, менять только то что идет до ? НЕвключительно. Например, в статьях про сравнение котлов оставляем эту часть "?clid=2398175&vid=kotelNavienBaxiiliAriston&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&erid=4CQwVszL78EMgD6UZJG"
У всех ссылок второго вида, если товар не нужно заменять, я вывел ссылку с нужными UTM, можно просто копировать и полностью заменять на сайте у конкретного товара.
При выборе товара важно, чтобы его рейтинг не был не слишком низким, но приоритетней кол-во предложений (желательно от 10), даже если отзывов мало или вообще отсутствуют. Также они не должны повторяться, с теми которые уже есть в списке, а также соотноситься по виду на основе которого сформирован этот список.
Бывает ссылки сопровождаются текстом, такие товары можно не менять, даже если их нет в наличии, отметив в гугл доке, но если просто ссылку нужно с utm поставить, то это нужно сделать.
Если ссылка сопровождается просто картинкой товара, тогда при замене товара, нужно поменять картинку. Сделать аналогично другим. Таких товаров не много.
Прикладываю гугл док для оценки объема работы.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17H08zzlO3VMYNtooT3xabFuiL2UqHFEC9q_0eElpwp0/edit#gid=0
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