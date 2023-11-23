Сохранить 1400 страниц каждая в html файле

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Наполнение сайтовОткрыт10 заявок51 просмотр
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Сохранить 1400 страниц каждая в html файл

Есть сайт https://tuner.ru
Есть список ссылок из количества 1400шт
Нужно каждую страницу сохранить в отдельный html файл (код записываем целеком)

HTML
месяц назад
Тимур
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
Заявки фрилансеров
Виктор
37 лет
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54 отзыва
месяц назад
#1
Наполнение сайтов
Павел
36 лет
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7 отзывов
месяц назад
Александр
37 лет
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Олександр
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