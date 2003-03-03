Контент менеджер
Оформление и наполнение статей на русском,украинском и английском.Знание Html,css,js.
Оплата в криптовалюте,украинская карта
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процент рекомендаций
#838
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20— Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Размещение статей
Приємно працювати з Максимом, швидка реакція, якісне виконання
Ответный отзыв
Хорошо работать С Ольгой,хорошо объяснила задачу и быстро оплатила.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#15