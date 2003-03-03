mhkolesnik

Максим Колесник mhkolesnik

 
22 года
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Контент менеджер

Оформление и наполнение статей на русском,украинском и английском.Знание Html,css,js.

Оплата в криптовалюте,украинская карта

#6Размещение статей
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#838
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20
Наполнение сайтов

Отзывы заказчиков

OlgaFirs
Ольга 
36 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
год назад
Публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress
Размещение статей
Приємно працювати з Максимом, швидка реакція, якісне виконання
Хорошо работать С Ольгой,хорошо объяснила задачу и быстро оплатила.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#15