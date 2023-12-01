Публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress

$5
Наполнение сайтовЗавершен17 заявок47 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress

- Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки

- Добавление изображений, видео

- Соблюдение ТЗ - вышлем

- В этом заказе стоимость за 10 публикаций - можно изменить количество

Оплата: 0,5 долл. / статья

Работа легкая, но статей может быть много, в зависимости от Вашего свободного времени

Предлагайте цену, задавайте вопросы

WordPress
месяц назад
OlgaFirs
Ольга 
34 годаУкраина
год в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранные исполнители
mhkolesnik
20 летУкраина
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$5
1 день
UAHUSDT
Приємно працювати з Максимом, швидка реакція, якісне виконання
Хорошо работать С Ольгой,хорошо объяснила задачу и быстро оплатила.
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
месяц назад
$5
3 дня
Приятно работать с Софией, быстро и качественно
Спасибо за сотрудничество!
movlyanova_i
Ілона 
30 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
4 часа назад
месяц назад
$10
7 дней
UAH
Доводит задание до конца, рекомендую
Приятный заказчик: всегда на связи, если что-то в ТЗ непонятно - терпеливо объясняет (несколько раз). Была рада сотрудничать и всем рекомендую к дальнейшему сотрудничеству.
perizat-a
34 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
месяц назад
$5
5 дней
Приятно работать с Перизат, качественно и вдумчиво
Все хорошо