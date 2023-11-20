Доработка сайта

Нужно собрать 20 лучших пабликов телеграмма по тематике криптовалют. 5 украинских пабликов (крптоакоивности) 10 пабликов СНГ (криптоактивности) 3 новостных канала в твиттере Паблики должны быть старыми и активными, со свежими ...
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Нужно доработать мой сайт, который сделан на движке Wordpress www.mandra.ru
Изменить пписание сайта - исправить на сайт Константин Мандра вместо МедБлог Константина Мандра
Убрать выплывающие строки при выборе разделов в меню (чтобы открывались первые 5 вкладок или не открывались вообще, а не все)
Поменять фавикон на значок в виде логотипа сайта
Сделать ярче шрифт (если возможно, настройки текущей темы сделать это не позволяет)
Внизу где копирайт убрать значки с ссылками фейсбук, Инстаграмм, поменять ссылку на вк https://vk.com/kmandra
Поменять фоновую картинку на картину с логотипом (логотип уже разработать)
Убрать ненужные плагины в Wordpress
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