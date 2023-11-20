Доработка сайта

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок21 просмотр
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Нужно доработать мой сайт, который сделан на движке Wordpress www.mandra.ru

  1. Изменить пписание сайта - исправить на сайт Константин Мандра вместо МедБлог Константина Мандра

  2. Убрать выплывающие строки при выборе разделов в меню (чтобы открывались первые 5 вкладок или не открывались вообще, а не все)

  3. Поменять фавикон на значок в виде логотипа сайта

  4. Сделать ярче шрифт (если возможно, настройки текущей темы сделать это не позволяет)

  5. Внизу где копирайт убрать значки с ссылками фейсбук, Инстаграмм, поменять ссылку на вк https://vk.com/kmandra

  6. Поменять фоновую картинку на картину с логотипом (логотип уже разработать)

  7. Убрать ненужные плагины в Wordpress

месяц назад
konstantinmandra
Константин 
30 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
denopt17
Денис 
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
месяц назад
$10
1 день
Отличный мастер! Сделал все быстро и четко. Рекомендую
Очень рад сотрудничеству с Константином, задачи поставлены четко, оплата своевременная, рекомендую 100%!