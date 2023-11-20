Доработка сайта

Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере. Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку. Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от ...