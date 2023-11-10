Найти и скачать 1000 файлов и распределить по папкам

Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов.

Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название файла.

Ваша задача. Найти все эти файлы, рассортировать их по папкам (название папок и файлов должно соответствовать тому, что указано в таблице) и отправить их мне архивом.

Больше деталей при личном обсуждении.

За всю работу 10 000 рублей, за оперативность бонус. Сроки 10 дней.