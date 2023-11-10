Найти и скачать 1000 файлов и распределить по папкам

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок78 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов.

Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название файла.

Ваша задача. Найти все эти файлы, рассортировать их по папкам (название папок и файлов должно соответствовать тому, что указано в таблице) и отправить их мне архивом.

Больше деталей при личном обсуждении.

За всю работу 10 000 рублей, за оперативность бонус. Сроки 10 дней.

месяц назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
  • Похожие заказы

  • Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    месяц назад

  • Младший email-маркетолог (обучение, алгоритмическая работа)

    $350

    Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере. Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку. Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Opencart 3 добавление файлов для скачивания и характеристик

    Здравствуйте. Необходимо выполнить следующее: 1. Для 39 товаров. -Загрузить файлы для скачивания в админ-панели (Каталог -&gt; Файлы для скачивания). - Заполнить поле “название“ на трех языках (Укр, Англ, Рус, ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Копирайт

    $1000

    Требуется копирайт под ключевые слова Формат "Вопрос - ответ". Т.е. вопрос содержащий ключ и ответ (500-1000 символов) содержащий 1-3 ключа. Тексты должны быть полностью уникальные как в общем, так и между собой. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Опубликовать Отзыв на Яндекс картах или авито

    $4

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • ТЗ проставить лайки играм

    $15

    Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день. Проект длительностью 6 дней, ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    месяц назад

  • Опубликовать отзыв на авито

    $1

    Опубликовать отзыв на авито 120р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт на авито старше 4х месяцев Выполнять нужно будет по инструкции, оплата после того как отзыв опубликуется ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Парсинг сайта

    Необходимо выполнить парсинг сайта https://www.palazzoli.com/ по продукции. Отчет в Exel, формат прилагается. Переводить не надо. Расположение колонок не важно, важно чтобы присутствовала необходимая информация и атрибуты шли колонка название атрибута, справа - значение атрибута.

    Парсинг сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад