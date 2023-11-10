Найти и скачать 1000 файлов и распределить по папкам

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов.
Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название файла.
Ваша задача. Найти все эти файлы, рассортировать их по папкам (название папок и файлов должно соответствовать тому, что указано в таблице) и отправить их мне архивом.
Больше деталей при личном обсуждении.
За всю работу 10 000 рублей, за оперативность бонус. Сроки 10 дней.
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