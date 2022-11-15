Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress. Процесс добавления: Заполнить заголовок названием приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play) ...
Эльдар itadesignitadesign
- Наполнение сайтов7 заявокОткрыт24 дня назад
Нужно спарсить сайт на Wordpress, переводом контента на другой язык и загрузкой файлов в облачное хранилище типа S3. Если по списку: Парсинг сео заголовков и описания Заголовок статьи Рубрики ...Веб-программирование5 заявокОткрытмесяц назад
- $25
Необходимо найти файлы и распределить их по папкам.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 дней назад
Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress. Процесс добавления: Заполнить заголовок названием приложения Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов. Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт20 дней назад
На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки. Ищу исполнителя, который поможет ...Системное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian. Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов: 1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ...Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищем исполнителя для создания программы, которая будет производить декомпиляцию apk файлов, поиска фрагмента кода, его замены (патчер), добавление файлов, удаление не нужных с последующей компиляцией и подписи на ПК под Windows. Еще вариант программы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Имеется следующий скрипт https://prnt. sc/6YP38jiyPwWw , который при появлении нового поля ACF Repeater изменяет дату обновления поста. К этому условию нам необходимо добавить возможность обнуления значения произвольного поля, подобие такого кода - https://prnt. sc/1bSA5R4eK_NK ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищем верстальщика, который сверстает шапку как на сайте ([url=https://clck.ru/JA2xC]https://clck.ru/JA2xC[/url]) и интегрирует ее в наш сайт ([url=https://clck.ru/34ZfTV]https://clck.ru/34ZfTV[/url]). - Иконки делаем в SVG [url=https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou]https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou[/url] , [url=https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2]https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2[/url] - Шапку создаем с нуля, адаптивную, с уникальными названиями тегов как для CSS ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Сайт https://clck.ru/34ZfTV , тематика игры и приложения для Android. Необходимо добавить скрипт, который будет проверять наличие новой версии игры или приложения на сайте Google Play. Если кратко. Скрипт для вытягивание версии со страницы Google ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Есть "B" на Wordpress, который наполняется с помощью синхронизации с сайта "A". И на этом сайте "B", мы также хотим произвести синхронизацию на другой сайт "C". Мы используем плагин под названием "Sync Post With Other Site" ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ACF, в которое нужно сгенерировать текст ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Сайт на CMS Wordpress, имеем посты с 8-9 с набором полей для вывода блоков загрузок файлов выведенных через ACF Repeater (https://prnt.sc/-1CipguLPMR1 / https://prnt.sc/ZXVGXOaeoab8 ) . У каждого блока с файлами есть произвольное поле files_down_counts, в которое хотим ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищем специалиста, который проконсультирует и поможет в реализации парсера для сбора и анализа данных. Нам необходимы данные, который позволил бы нам находить упущенные посты, а также собирать данные обновлений на сайтах конкурентов. В документе описали принцип ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо создать страница загрузки для вывода информации из плагина ACF Repeater для Wordpress. У нас есть рабочий пример того, чего хотим увидеть в итоге, только с небольшим отличием: - Страница поста https://clck.ru/333uqQ - Пример ссылки на страницу загрузки https://prnt.sc/sxBODV_EKiwq ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 300 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью Яндекс переводчика с Русского на Английский. 2. Скачать все файлы представленные в статье в папка. По ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрытгод назад
Нужно нарисовать логотип и дополнительно фивикон для сайта игровой тематики. Для примера https://clck.ru/32gUTx Наше название сайта - https://clck.ru/32gUVL Указывайте цены и способы оплатыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад