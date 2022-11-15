itadesign

Эльдар itadesign

 
31 годУкраина/Бахчисарай
11 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад

Фрилансом больше не занимаюсь. 

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1390
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

    Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress. Процесс добавления: Заполнить заголовок названием приложения (В большинстве случаев будет подгружаться в пост автоматически если будет добавлена ссылка на google play) ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Открыт
    24 дня назад

  • Спарсить сайт под Wordpress

    Нужно спарсить сайт на Wordpress, переводом контента на другой язык и загрузкой файлов в облачное хранилище типа S3. Если по списку: Парсинг сео заголовков и описания Заголовок статьи Рубрики ...

    Парсинг сайтаWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

    Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress. Процесс добавления: Заполнить заголовок названием приложения Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Найти и скачать 1000 файлов и распределить по папкам

    Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов. Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • Debian: настроить защиту

    На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки. Ищу исполнителя, который поможет ...

    DebianISPmanager
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • PHP скрипт сортировки логов

    Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian. Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов: 1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk ...

    PHPDebian
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Генерация контента через ChatGPT для Wordpress

    Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ...

    WordPressChatGPT
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Наполнение сайта на Wordpress

    Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Программа для работы с APK файлами под Windows

    Ищем исполнителя для создания программы, которая будет производить декомпиляцию apk файлов, поиска фрагмента кода, его замены (патчер), добавление файлов, удаление не нужных с последующей компиляцией и подписи на ПК под Windows. Еще вариант программы ...

    PHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработать PHP скрипт для Wordpress

    Имеется следующий скрипт https://prnt. sc/6YP38jiyPwWw , который при появлении нового поля ACF Repeater изменяет дату обновления поста. К этому условию нам необходимо добавить возможность обнуления значения произвольного поля, подобие такого кода - https://prnt. sc/1bSA5R4eK_NK ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сверстать шапку для сайта

    Ищем верстальщика, который сверстает шапку как на сайте ([url=https://clck.ru/JA2xC]https://clck.ru/JA2xC[/url]) и интегрирует ее в наш сайт ([url=https://clck.ru/34ZfTV]https://clck.ru/34ZfTV[/url]). - Иконки делаем в SVG [url=https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou]https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou[/url] , [url=https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2]https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2[/url] - Шапку создаем с нуля, адаптивную, с уникальными названиями тегов как для CSS ...

    JavascriptCSSШапка для сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Скрипт "запрос обновления" для Wordpress

    Сайт https://clck.ru/34ZfTV , тематика игры и приложения для Android. Необходимо добавить скрипт, который будет проверять наличие новой версии игры или приложения на сайте Google Play. Если кратко. Скрипт для вытягивание версии со страницы Google ...

    WordPressAndroidПриложение для AndroidAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Простой скрипт для Wordpress

    Есть "B" на Wordpress, который наполняется с помощью синхронизации с сайта "A". И на этом сайте "B", мы также хотим произвести синхронизацию на другой сайт "C". Мы используем плагин под названием "Sync Post With Other Site" ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Плагин с ChatGPT для Wordpress

    Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ACF, в которое нужно сгенерировать текст ...

    WordPressChatGPT
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Счетчик загрузок для Wordpress

    $20

    Сайт на CMS Wordpress, имеем посты с 8-9 с набором полей для вывода блоков загрузок файлов выведенных через ACF Repeater (https://prnt.sc/-1CipguLPMR1  /  https://prnt.sc/ZXVGXOaeoab8 ) . У каждого блока с файлами есть произвольное поле files_down_counts, в которое хотим ...

    WordPressAjaxCloudFlare
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Парсер информации с сайтов

    Ищем специалиста, который проконсультирует и поможет в реализации парсера для сбора и анализа данных. Нам необходимы данные, который позволил бы нам находить упущенные посты, а также собирать данные обновлений на сайтах конкурентов. В документе описали принцип ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Страница загрузки для Wordpress

    Необходимо создать страница загрузки для вывода информации из плагина ACF Repeater для Wordpress. У нас есть рабочий пример того, чего хотим увидеть в итоге, только с небольшим отличием: - Страница поста https://clck.ru/333uqQ - Пример ссылки на страницу загрузки https://prnt.sc/sxBODV_EKiwq ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Наполнение шаблона сайта на Wordpress

    Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 300 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью Яндекс переводчика с Русского на Английский. 2. Скачать все файлы представленные в статье в папка. По ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Логотип, фавикон

    Нужно нарисовать логотип и дополнительно фивикон для сайта игровой тематики. Для примера https://clck.ru/32gUTx  Наше название сайта - https://clck.ru/32gUVL Указывайте цены и способы оплаты

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад
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Отзывы фрилансеров
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
месяц назад
Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами
Все просто великолепно. Постановка задачи 10 из 10. Оплата в срок. Надеюсь на длительное взаимовыгодное сотрудничество. Успехов, удачи и здоровья вам Эльдар!
Рекомендую Александра к сотрудничеству. Быстрое и качественное выполнение!
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
$25
10 баллов
год назад
Логотип, фавикон
Было приятно поработать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Все хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип и фавикон для сайта
Отличный заказчик. Рекомендую!
Работа выполнена
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Логотип для сухоцветной фермы
Все отлично, быстрое принятие решения и оплата. Спасибо за проект!
Очень качественно выполненная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
kentavrix
Никита 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Увеличить и сделать разборчивым выделенный объект на видео
Все быстро и четко, рекомендую к работе
Никита, быстро справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв