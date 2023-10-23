Генерация контента через ChatGPT для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов.

- У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые;
- Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ACF, в которое нужно сгенерировать текст через ChatGPT на основе заголовка поста.
- Также необходима прописать условие, с проверкой присутствия текста в произвольном поле и генерации контента если его там нет

https://docs.google.com/document/d/1mn03J1CFoVGHHQ...

WordPress
2 месяца назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад