Генерация контента через ChatGPT для Wordpress

Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов.



- У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые;

- Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ACF, в которое нужно сгенерировать текст через ChatGPT на основе заголовка поста.

- Также необходима прописать условие, с проверкой присутствия текста в произвольном поле и генерации контента если его там нет



https://docs.google.com/document/d/1mn03J1CFoVGHHQ...