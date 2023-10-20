Доработка мультиязычности на Форуме (Laravel, Flarum)

Цель данной задачи - расширить функционал мультиязычности на форуме, работающем на платформе Flarum (https://flarum.org/). Необходимо предоставить администратору возможность создавать темы и их содержание на различных языках, а также обеспечить автоматический выбор языка для отображения этой информации пользователям.



Основные Требования

1. Мультиязычные темы: При создании новой темы, администратору должна быть предоставлена возможность указать название темы и содержание темы на всех поддерживаемых языках форума.

2. Автоматический выбор языка: Содержание и название темы должны автоматически отображаться пользователям в соответствии с их языковыми настройками, которые хранятся в куках браузера.



Ожидаем качественной и оперативной реализации задачи с учетом всех технических и функциональных требований.

