Создать сайт- визитку на платформе типа Тильда

Необходимо заполнить карточки организаций на функциональном портале (описание компании, фотографии, видео, точки на карте и т.д.). Есть тех инструкция, норма выполнения. Буду рад начать сотрудничать.
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Создать( перенести ) сайт-визитку для психолога, с полным функционалом, с возможностью добавлять туда продукты
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