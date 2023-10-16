Готовый обменник установить на домен

$20
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Нужно установить готовый обменник на домен и хостинг подключить SSL cертификат,настроить направление на обменнике самые популярные 25 направлений будет достаточно,подключить валюты гривна рубль тиньге,также настроить рейверы,и обьяснить как нужно настраивать курс в ручную.

2 месяца назад
guest_1697476223212
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад