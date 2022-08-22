Размещение объявлений
- Наполнение сайтов (CMS WordPress, Opencart, Bitrix)
- Создание карточек для маркетплейса Ozon, Wildberries
- Размещение объявлений
- Поиск информации
- Конвертирование PDF в Word, Excel.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
80%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10— Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
4 месяца назад
к сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за задание. Рекомендую к сотрудничеству!
$26
10 баллов
9 месяцев назад
Спасибо за выполненный заказ! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Оксана, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
9 баллов
9 месяцев назад
С Поставленной задачей справилась. Идет проверка результатов работы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
год назад
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
2 года назад
Задание выполнено на отлично и даже более, спасибо, продолжаем работу, спасибо)
Ответный отзыв
Спасибо за задание! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
Наполнение сайтов
15 отзывов
$5/час
от $2от 2 дней
#10
Системное администрирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#102