milaley

Людмила milaley

 
25 летКазахстан/Петропавловск
5 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Размещение объявлений

- Наполнение сайтов (CMS WordPress, Opencart, Bitrix)

- Создание карточек для маркетплейса Ozon, Wildberries

- Размещение объявлений

- Поиск информации

- Конвертирование PDF в Word, Excel.

WordPressOpenCartСайт на WordPressБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
80%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$6
10 баллов
4 месяца назад
Добавить контент на сайт вордпресс (три языка)
к сотрудничеству рекомендую!
Спасибо за задание. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Oksana88
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$26
10 баллов
9 месяцев назад
Заполнение мета-тегов (title, descrition) из файла
Спасибо за выполненный заказ! Рекомендую к сотрудничеству
Оксана, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$30
9 баллов
9 месяцев назад
Наполнить сайт контентом
С Поставленной задачей справилась. Идет проверка результатов работы.
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
tttons
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Наполнение интернет магазина
Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
trial83
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
2 года назад
Необходимо собрать описания, характеристики и фотографии для товаров
Задание выполнено на отлично и даже более, спасибо, продолжаем работу, спасибо)
Спасибо за задание! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
15 отзывов
$5/час
от $2от 2 дней
#10
Системное администрирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#102