Добавить контент на сайт вордпресс (три языка)

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4 месяца назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
milaley
25 летКазахстан
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 месяца назад
$6
2 дня
к сотрудничеству рекомендую!
Спасибо за задание. Рекомендую к сотрудничеству!