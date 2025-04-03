Есть python скрипт, использующий библиотеку telethon. Скрипт получает текст сообщения и записывает его в sqlite. Необходимо доработать скрипт так, чтобы текст в базе сохранялся с разметкой (markdown или html), со ссыками, эмодзи и прочим, а самое главное, чтобы сохранялись прикрепленные к сообщению изображения. Изображения можно хранить в директории рядом с python-скриптом, а имена файлов писать в базу sqlite.

Пример поста прикрепил. Нужно сохранить все 3 изображения и весь текст с разметкой, включая ссылку внизу.