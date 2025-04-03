Требуется доработка сайта-маркетплейса, реализованного на PHP 8.2 и MySQL. Необходимо упростить процесс регистрации и авторизации пользователей, а также оптимизировать процесс покупки. Работы будут проводиться на development-версии, с дальнейшим развертыванием на production.
[Python3 telethon] доработка скрипта
Есть python скрипт, использующий библиотеку telethon. Скрипт получает текст сообщения и записывает его в sqlite. Необходимо доработать скрипт так, чтобы текст в базе сохранялся с разметкой (markdown или html), со ссыками, эмодзи и прочим, а самое главное, чтобы сохранялись прикрепленные к сообщению изображения. Изображения можно хранить в директории рядом с python-скриптом, а имена файлов писать в базу sqlite.
Пример поста прикрепил. Нужно сохранить все 3 изображения и весь текст с разметкой, включая ссылку внизу.
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