[Python3 telethon] доработка скрипта

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Завершен6 заявок154 просмотра

Есть python скрипт, использующий библиотеку telethon. Скрипт получает текст сообщения и записывает его в sqlite. Необходимо доработать скрипт так, чтобы текст в базе сохранялся с разметкой (markdown или html), со ссыками, эмодзи и прочим, а самое главное, чтобы сохранялись прикрепленные к сообщению изображения. Изображения можно хранить в директории рядом с python-скриптом, а имена файлов писать в базу sqlite.

Пример поста прикрепил. Нужно сохранить все 3 изображения и весь текст с разметкой, включая ссылку внизу.

PythonTelegram
месяц назад
kosss
37 лет
19 лет в сервисе
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месяц назад
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evgeniirusu4
Евгений 
22 года
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14 часов назад
месяц назад
$20
1 день
Escrow
Сотрудничеством с Евгением доволен! Во время выполнения работы у него возникли проблемы личного характера, о которых он сразу не сообщил. Из-за этого сроки выполнения были затянуты. Но когда всё разрешилось, то Евгений оперативно всё доделал, быстро вносил правки и исправлял мелкие недочеты. Большое спасибо! Успехов в работе!
Огромная благодарность за опыт, понимание и поддержку! Всегда были на связи и оперативно помогали с нужной информацией!

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