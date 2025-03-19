Требуется настроить готовый шаблон CRM таблицы в Google Sheets. Задачи включают логику отображения/скрытия строк в зависимости от условий, вывод воронки по статусам с разбивкой по различным периодам и создание кнопки для автоматической генерации скрипта с подстановкой данных из массива.