Требуется разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту. Основные функции: регистрация пользователей, многоуровневая подписка, защита контента, структурированное меню, интерактивный формат, интеграция с платежными системами и поддержка нескольких языков. Также нужен личный кабинет для пользователей и аналитика. Бюджет обсуждается, срок выполнения – как можно быстрее, без ущерба качеству.
Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать
Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт визового центра Visametric, BLS International, VFS Global, а также на сайте консульства США.
Регистрация на сайте свободная ( логин, пароль )
Порядок действий (записи) :
1) Авторизация.
2) Выбор категории визы
3) При отсутствии свободных слотов на запись, необходимо отправлять запросы с определенной периодичностью.
4) При наличии свободных слотов - автоматический ввод данных клиента ( паспорт, ФИО, Телефон, даты ) - запись!
Язык программирования не имеет значения, на котором бот будет реализован
Пожалуйста указывайте в заявке наличие опыта работы с VFS, google captcha и cloudflare.
Сделка заключается здесь
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