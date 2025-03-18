Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок31 просмотр

Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт визового центра Visametric, BLS International, VFS Global, а также на сайте консульства США.

Регистрация на сайте свободная ( логин, пароль )

Порядок действий (записи) :

1) Авторизация.

2) Выбор категории визы

3) При отсутствии свободных слотов на запись, необходимо отправлять запросы с определенной периодичностью.

4) При наличии свободных слотов - автоматический ввод данных клиента ( паспорт, ФИО, Телефон, даты ) - запись!

Язык программирования не имеет значения, на котором бот будет реализован

Пожалуйста указывайте в заявке наличие опыта работы с VFS, google captcha и cloudflare.

Сделка заключается здесь

Автоматизация процессовРазработка APIРазработка программСоздание ботов
месяц назад
zhaina_69
Жанна 
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месяц назад

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