Требуется настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics, используя сервис ApiMonster. Работа включает интеграцию и проверку корректности передачи данных. Необходим опыт в веб-программировании и настройке API.
Внести зміни в модулі Опенкарт або написати новий модуль
В магазині на Opencart є модуль. Треба в модулі додати нову сторінку.
Також можливий варіант написання НОВОГО модуля з нуля, з вказаним функціоналом, якщо вам так простіще.
Заявки фрилансеров
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