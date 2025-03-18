Внести зміни в модулі Опенкарт або написати новий модуль

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Закрыт3 заявки18 просмотров

В магазині на Opencart є модуль. Треба в модулі додати нову сторінку.

Також можливий варіант написання НОВОГО модуля з нуля, з вказаним функціоналом, якщо вам так простіще.

OpencartPHPДоработка сайтовИнтеграция APIРазработка модулей
месяц назад
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