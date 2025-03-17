Разработать парсер на Python для сайта pari.ru, который будет собирать информацию о теннисных событиях с указанным счётом, например 1:1 или 1:2. При нахождении соответствующего матча, данные записываются в текстовый файл в формате: счёт, коэффициенты и ссылка на матч. Настройка счёта осуществляется через файл config.yml, расположенный рядом с парсером.
Создание доски объявлений для пчеловодства и медовой продукции
Ищу разработчика для создания доски объявлений на WordPress, посвященной пчеловодству, продаже меда и пчеловодческих принадлежностей.Требования:
Разработка сайта на WordPress с адаптивным дизайном.
Интеграция плагина для объявлений (WP Adverts / Directorist / Classified Listing – можно обсудить лучший вариант).
Возможность регистрации продавцов и покупателей.
Фильтрация объявлений (по региону, типу меда, цене и другим параметрам).
Подключение WooCommerce (если потребуется продажа товаров).
Интеграция аукционного модуля (Ultimate Auction for WooCommerce или YITH Auctions).
Разработка современного дизайна главной страницы (Landing Page) в стиле honeyprice.ua или аналогичных площадок.
Подключение платежных систем (LiqPay, PayPal и др.).
Интерактивная карта для отображения местоположения продавцов.
Оптимизация скорости загрузки и SEO.
Готов обсудить в зависимости от предложенного решения и функционала.
Если у вас есть опыт разработки подобных площадок, пожалуйста, прикрепите примеры работ. Жду предложений!
Заявки фрилансеров
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