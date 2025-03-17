Создание доски объявлений для пчеловодства и медовой продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок54 просмотра

Ищу разработчика для создания доски объявлений на WordPress, посвященной пчеловодству, продаже меда и пчеловодческих принадлежностей.

Требования:

  • Разработка сайта на WordPress с адаптивным дизайном.

  • Интеграция плагина для объявлений (WP Adverts / Directorist / Classified Listing – можно обсудить лучший вариант).

  • Возможность регистрации продавцов и покупателей.

  • Фильтрация объявлений (по региону, типу меда, цене и другим параметрам).

  • Подключение WooCommerce (если потребуется продажа товаров).

  • Интеграция аукционного модуля (Ultimate Auction for WooCommerce или YITH Auctions).

  • Разработка современного дизайна главной страницы (Landing Page) в стиле honeyprice.ua или аналогичных площадок.

Дополнительно:

  • Подключение платежных систем (LiqPay, PayPal и др.).

  • Интерактивная карта для отображения местоположения продавцов.

  • Оптимизация скорости загрузки и SEO.

Бюджет и сроки:

Готов обсудить в зависимости от предложенного решения и функционала.

Если у вас есть опыт разработки подобных площадок, пожалуйста, прикрепите примеры работ. Жду предложений!

WooCommerceWordPressАдаптивный дизайнИнтеграция платежных системСоздание лендинговСоздание сайтов
2 месяца назад
regedit077
Виктор 
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