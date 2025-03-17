Перенос с тильды на WP

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Закрыт17 заявок173 просмотра

Необходимо перенести одностраничник с тильды на вордпресс.

Заменить текстовую и графическую составляющую.

Структура страницы изменятся не будет, максимум добавим текстовый блок.

TildaWordPressСоздание одностраничных сайтов
2 месяца назад
mikeromanov
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