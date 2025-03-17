Необходимо разработать интеграцию между Юкассой и Yclients для реализации рекуррентных платежей по подписке на абонементы. Пользователи должны переходить с сайта на Тильде для оплаты через Юкассу с автосписыванием каждый месяц, а информация о клиентах должна передаваться в Yclients.
Перенос с тильды на WP
Необходимо перенести одностраничник с тильды на вордпресс.
Заменить текстовую и графическую составляющую.
Структура страницы изменятся не будет, максимум добавим текстовый блок.
Заявки фрилансеров
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