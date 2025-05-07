Ищем опытного специалиста для разработки парсера Telegram каналов. Парсер должен автоматически копировать и изменять посты, включая текстовые и видео, а также комментарии с оригинальных постов. Необходимо настроить тайминг публикации и возможность управления реакциями на посты. Укажите стоимость разработки и месячную плату за техническое сопровождение.
Доработка сайта (CMS WP)
Необходимо доработать сайт http://invest3w.beget.tech/:
-Удалить блог с сайта;
-Исправить некоторые баги;
-Добавить ховеры;
-Настроить сравнение;
-CSS ошибки и многое другое.
Все подробнее указано, в файле: https://docs.google.com/document/d/1B9Cz3MvZzlDtQs5dusK1Tf1IUS5SlxvmmMy5nI5Djr8/edit?tab=t.0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Веб-программирование4 заявкиОткрыт21 час назад
- $100
Необходимо разработать API на Django, который будет взаимодействовать с другим API для получения данных. Основная задача — обеспечить корректное получение и отображение данных пользователю. Ожидается качественная реализация и возможность дальнейшей поддержки проекта.Открыт21 час назад
Необходима доработка сайта на WordPress: обновление темплейта для десктопной и мобильной версий, настройка SEO, добавление функционала загрузки цен из Excel и установка целей Яндекс на форму обратной связи. Работы выполняются на дев контуре с последующим обновлением продакшн. Требуется оптимизация загрузки по Google Page Speed.Открытдень назад
Требуется доработка сайта на WordPress с WooCommerce и темой Woodmart. Необходимо добавить новые блоки, два вида записей, изменить верстку существующих страниц, настроить фильтры каталога и меню. Сайт поддерживает два языка и размещен на виртуальном хостинге. Для более подробной информации ознакомьтесь с ТЗ, прикрепленным к проекту.Открытдень назад
Требуется подключить и настроить музыкальный плеер на сайте WordPress, который будет автоматически воспроизводить музыкальный трек при загрузке главной страницы. Установите необходимые плагины и обеспечьте корректную работу плеера для пользователей.Открытдень назад
Ищется опытный Django специалист для разработки бэкенда личного кабинета с мультиязычностью и push уведомлениями. Работа с Quasar/Vue, git и GitLab. Ожидается взаимодействие с фронтенд разработчиком. Необходим опыт работы с изображениями (Pillow) и портфолио. Общение в мессенджере Element. Работа через безопасную сделку.Веб-программирование2 заявкиОткрытдень назад
- $100
Требуется разработка чат-бота для ведения диалога от лица компании с использованием n8n и GPT. Задача включает обработку входящих сообщений, запрашивание недостающей информации, запоминание переменных и ведение переговоров. Чат-бот должен использовать загруженную векторную базу знаний и поддерживать живой стиль общения.Открытдень назад
Требуется очистить вирус с сайта на Битрикс, использующего шаблон Аспро. После заражения возникли проблемы с открытием страниц услуг, статей и товаров. Необходимо провести диагностику и устранить все вирусные элементы для восстановления функциональности сайта.Открытдень назад
- $250
Необходимо синхронизировать товары косметики на сайте WordPress WooCommerce с поставщиком Dear systems. Задача включает автоматическое обновление информации о товарах, их наличии и перевод на три языка. Также требуется модернизация систем на сайте. Ищем специалиста с опытом работы в WooCommerce и WordPress для качественного выполнения задачи.Веб-программирование6 заявокОткрыт2 дня назад
- $30
Требуется интеграция платформы Тильда с Яндекс Доставкой. Необходимо настроить взаимодействие между сервисами для оптимизации процессов. Ожидается опыт в веб-программировании и знания API обоих сервисов.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад