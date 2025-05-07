Доработка сайта (CMS WP)

$430
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки152 просмотра

Необходимо доработать сайт http://invest3w.beget.tech/:
-Удалить блог с сайта;

-Исправить некоторые баги;

-Добавить ховеры;

-Настроить сравнение;

-CSS ошибки и многое другое.
Все подробнее указано, в файле: https://docs.google.com/document/d/1B9Cz3MvZzlDtQs5dusK1Tf1IUS5SlxvmmMy5nI5Djr8/edit?tab=t.0

CSSWordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
20 часов назад
Софья
 
29 лет
4 года в сервисе
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2 часа назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
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Был
13 часов назад
20 часов назад
$430
12 дней
Escrow
Лучший веб-программист апреля

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Михаил
 
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Евгений
 
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Денис
 
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25 минут назад
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20 часов назад
Лучший веб-программист апреля
serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
20 часов назад
Лучший веб-программист апреля